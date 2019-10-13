Сборная Беларуси по футболу уступила Нидерландам в квалификационном матче ЧЕ-2020

С самого начала поединка сборная Беларуси сделала ставку на оборонительную игру и быстрые контратаки. До середины первого тайма голландцы, владевшие территориальным преимуществом не могли извлечь из него пользу. Впрочем, на 32-й минуте за счет индивидуального мастерства полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум смог огорчить болельщиков белорусской сборной. Через 9 минут он же эффектным ударом оформил дубль.

Второй тайм начался с атак сборной Беларуси. На 54-й минуте разницу в счете сократил игрок БАТЭ Станислав Драгун. В дальнейшем команды продолжили играть в открытый футбол. Опасные моменты не раз возникали то у одних, то у других ворот. Однако счет до финального свистка не изменился.

Таким образом, голландцы набрали 15 очков после 6-ти матчей. У белорусов, проведших 7 игр, осталось 4 пункта.