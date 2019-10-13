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21:14 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по футболу уступила Нидерландам в квалификационном матче ЧЕ-2020

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу уступила соперникам из Нидерландов — 1:2, в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020 группы С, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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С самого начала поединка сборная Беларуси сделала ставку на оборонительную игру и быстрые контратаки. До середины первого тайма голландцы, владевшие территориальным преимуществом не могли извлечь из него пользу. Впрочем, на 32-й минуте за счет индивидуального мастерства полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум смог огорчить болельщиков белорусской сборной. Через 9 минут он же эффектным ударом оформил дубль.

Второй тайм начался с атак сборной Беларуси. На 54-й минуте разницу в счете сократил игрок БАТЭ Станислав Драгун. В дальнейшем команды продолжили играть в открытый футбол. Опасные моменты не раз возникали то у одних, то у других ворот. Однако счет до финального свистка не изменился.

Таким образом, голландцы набрали 15 очков после 6-ти матчей. У белорусов, проведших 7 игр, осталось 4 пункта.

В 21:30 в группе С состоится еще один матч. Встретятся команды Эстонии и Германии.

Беларусь
1:2
Первый тайм: 0:2
Нидерланды
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C13.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо
Главные тренеры
Михаил МархельРоналд Куман
Голы
Станислав Драгун(Денис Поляков)54′
Джорджиньо Вайналдум(Квинси Промес)32′
Джорджиньо Вайналдум(Стевен Бергвайн)41′
Составы команд
1Александр Гутор
1Яспер Силлессен
20Олег Веретило
2Джоэл Фелтман
5Денис Поляков
17Дэйли Блинд
3Александр Мартынович
62′
3Маттейс де Лигт
4Никита Наумов
90+1′
4Виргил ван Дейк
2Станислав Драгун
21Френки де Йонг
22Игорь Стасевич
57′
8Джорджиньо Вайналдум
14Евгений Яблонский
69′
20Дониэлл Мален
7Юрий Ковалев
60′
6Донни ван де Бек
67′
11Максим Скавыш
15Мартен де Рон
10Иван Бахар
50′70′
7Стевен Бергвайн
89′
9Макс Эбонг
9Райан Бабел
15Денис Лаптев
83′
11Квинси Промес
67′
19Евгений Шевченко
19Люк де Йонг
Статистика
5Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)21
1Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
10Фолы5
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнастасиос Сидиропулос(Греция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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