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21:08 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России со счетом 5:0 одержали победу над командой Кипра в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и гарантировали себе участие в финальной части турнира. Встреча прошла в Никосии на стадионе ГСП.

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Голы в матче забили Денис Черышев (9-я и 90+2-я минуты), Магомед Оздоев (23), Артем Дзюба (79) и Александр Головин (89). На 28-й минуте встречи главный арбитр Срджан Йованович удалил защитника команды Кипра Костаса Лайфиса за грубый фол на Сергее Петрове, на 37-й минуте российский защитник был заменен, вместо него на поле вышел Вячеслав Караваев, который дебютировал в составе национальной команды. Петров проводил первый официальный матч в составе сборной России, ранее он выходил в товарищеских матчах против команд Ганы (1:0) и Коста-Рики (3:4) в 2016 году. В команде Кипра повреждение получил голкипер Костас Панаги, на 40-й минуте матча его в воротах сменил Урко Пардо.

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Дзюба забил 24 мяча за сборную России, проведя 40 матчей, и занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды. Лидером является Александр Кержаков — 30 голов (91 матч), второе место занимает Владимир Бесчастных — 26 мячей (71 матч). Дзюба установил рекорд сборной России по количеству голов в отборочном турнире к чемпионату Европы, забив девять мячей в восьми матчах. Форвард занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров отборочного турнира, лидирует форвард сборной Израиля Эран Зехави (10 голов).

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел свой 39-й матч в роли наставника российской команды, по этому показателю он сравнялся с голландцем Гусом Хиддинком (2006−2010), который до этого являлся единоличным лидером по количеству матчей на посту главного тренера сборной России. Черчесов возглавил российскую команду 11 августа 2016 года, под его руководством она дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. 27 июля 2018 года Российский футбольный союз подписал новый контракт с Черчесовым на два года с возможностью продления на аналогичный срок.

После восьми матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко, за два тура до конца отборочного турнира россияне стали недосягаемыми для идущих третьими киприотов, в активе которых 10 очков. Сборная России стала второй командой из группы I, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года, ранее подобного достижения добилась команда Бельгии, которая с 24 очками лидирует в турнирной таблице. В воскресенье бельгийцы в гостях обыграли сборную Казахстана (2:0). Четвертое место в группе I занимает сборная Шотландии (9 очков), далее идут команды Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 16.11.2019, 20:00

Россия-Бельгия-

Сборная России в шестой раз вышла в финальную часть чемпионата Европы, в 1992 году в европейском первенстве принимала участие сборная СНГ, еще пять раз на чемпионат Европы выходила команда СССР, которая становилась победителем турнира в 1960 году, а также три раза завоевывала серебряные медали турнира (1964, 1972, 1988). Лучшим результатом российской команды являются бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года, на других европейских первенствах сборная России ни разу не выходила в плей-офф.

В следующем туре сборная России в Петербурге сыграет с командой Бельгии, киприоты дома примут сборную Шотландии. Обе встречи пройдут 16 ноября. Тремя днями позднее россияне на выезде проведут заключительный матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против команды Сан-Марино.

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Кипр
0:5
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I13.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)GSP, 7000 зрителей
Главные тренеры
Ран Бен ШимонСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев9′
Магомед Оздоев(Денис Черышев)23′
Артем Дзюба(Денис Черышев)79′
Александр Головин(Артем Дзюба)89′
Денис Черышев(Артем Дзюба)90+2′
Составы команд
4Гиоргос Меркис
1Маринату Гильерме
8Харис Кириаку
13Федор Кудряшов
19Костас Лаифис
28′
5Андрей Семенов
13Иоаннис Кусулос
14Георгий Джикия
3Николас Иоанну
6Денис Черышев
6Михалис Иоанну
17Александр Головин
18Костакис Артиматас
22Артем Дзюба
20Иоаннис Кости
7Магомед Оздоев
1Константинос Панаи
40′
13Сергей Петров
37′
12Урко Рафаэль Пардо
15Вячеслав Караваев
45+1′
16Матия Шполярич
80′
21Алексей Ионов
77′
15Фотис Папулис
2Зелимхан Бакаев
7Панайотис Захариу
36′
10Ильзат Ахметов
61′
17Ренату Маргаса
8Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
1Красные карточки0
0Голевые моменты16
3Удары (всего)23
0Удары в створ12
0Штанги, перекладины2
2Угловые8
5Фолы18
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Боковой судьяУрош Стойкович(Сербия)
Боковой судьяМилан Михайлович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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