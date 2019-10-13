Сборная России по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года

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Голы в матче забили Денис Черышев (9-я и 90+2-я минуты), Магомед Оздоев (23), Артем Дзюба (79) и Александр Головин (89). На 28-й минуте встречи главный арбитр Срджан Йованович удалил защитника команды Кипра Костаса Лайфиса за грубый фол на Сергее Петрове, на 37-й минуте российский защитник был заменен, вместо него на поле вышел Вячеслав Караваев, который дебютировал в составе национальной команды. Петров проводил первый официальный матч в составе сборной России, ранее он выходил в товарищеских матчах против команд Ганы (1:0) и Коста-Рики (3:4) в 2016 году. В команде Кипра повреждение получил голкипер Костас Панаги, на 40-й минуте матча его в воротах сменил Урко Пардо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nWXxFpD8LVY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дзюба забил 24 мяча за сборную России, проведя 40 матчей, и занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды. Лидером является Александр Кержаков — 30 голов (91 матч), второе место занимает Владимир Бесчастных — 26 мячей (71 матч). Дзюба установил рекорд сборной России по количеству голов в отборочном турнире к чемпионату Европы, забив девять мячей в восьми матчах. Форвард занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров отборочного турнира, лидирует форвард сборной Израиля Эран Зехави (10 голов).

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел свой 39-й матч в роли наставника российской команды, по этому показателю он сравнялся с голландцем Гусом Хиддинком (2006−2010), который до этого являлся единоличным лидером по количеству матчей на посту главного тренера сборной России. Черчесов возглавил российскую команду 11 августа 2016 года, под его руководством она дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. 27 июля 2018 года Российский футбольный союз подписал новый контракт с Черчесовым на два года с возможностью продления на аналогичный срок.

После восьми матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко, за два тура до конца отборочного турнира россияне стали недосягаемыми для идущих третьими киприотов, в активе которых 10 очков. Сборная России стала второй командой из группы I, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года, ранее подобного достижения добилась команда Бельгии, которая с 24 очками лидирует в турнирной таблице. В воскресенье бельгийцы в гостях обыграли сборную Казахстана (2:0). Четвертое место в группе I занимает сборная Шотландии (9 очков), далее идут команды Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 16.11.2019, 20:00 Россия - Бельгия -

Сборная России в шестой раз вышла в финальную часть чемпионата Европы, в 1992 году в европейском первенстве принимала участие сборная СНГ, еще пять раз на чемпионат Европы выходила команда СССР, которая становилась победителем турнира в 1960 году, а также три раза завоевывала серебряные медали турнира (1964, 1972, 1988). Лучшим результатом российской команды являются бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года, на других европейских первенствах сборная России ни разу не выходила в плей-офф.