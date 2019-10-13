Дзюба не ставил цель во что бы то ни стало забить гол в матче против команды Кипра

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Сборная России разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы. Дзюба стал автором одного из голов.

«Неплохо получилось, главным было выйти на Евро. Хотелось забить, но самоцелью это не было. В ситуации с голом Денис [Черышев] сделал передачу в голову», — сказал Дзюба.

«Хотел бы отметить и вратаря киприотов [Урко Пардо]. Еще была потрясающая атмосфера, как будто играли дома, киприотов не было слышно», — добавил Дзюба.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nWXxFpD8LVY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам форварда, футболисты сборной России старались не ослаблять давление на соперника даже после того, как повели со счетом 2:0. «Мы старались не останавливаться, надо 90 минут пахать. В перерыве сказали, что не надо бросать якорь, у нас получается тогда, когда мы включаем полные обороты», — отметил он.