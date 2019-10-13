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22:01 (мск), источник: ТАСС

Дзюба не ставил цель во что бы то ни стало забить гол в матче против команды Кипра

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба отметил, что не стремился во что бы то ни стало отличиться в отборочном матче чемпионата Европы против команды Кипра. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Сборная России разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы. Дзюба стал автором одного из голов.

«Неплохо получилось, главным было выйти на Евро. Хотелось забить, но самоцелью это не было. В ситуации с голом Денис [Черышев] сделал передачу в голову», — сказал Дзюба.

«Хотел бы отметить и вратаря киприотов [Урко Пардо]. Еще была потрясающая атмосфера, как будто играли дома, киприотов не было слышно», — добавил Дзюба.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам форварда, футболисты сборной России старались не ослаблять давление на соперника даже после того, как повели со счетом 2:0. «Мы старались не останавливаться, надо 90 минут пахать. В перерыве сказали, что не надо бросать якорь, у нас получается тогда, когда мы включаем полные обороты», — отметил он.

Дзюба с 9 голами занимает второе место в списке бомбардиров отборочного турнира чемпионата Европы.

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Кипр
0:5
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I13.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)GSP, 7000 зрителей
Главные тренеры
Ран Бен ШимонСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев9′
Магомед Оздоев(Денис Черышев)23′
Артем Дзюба(Денис Черышев)79′
Александр Головин(Артем Дзюба)89′
Денис Черышев(Артем Дзюба)90+2′
Составы команд
4Гиоргос Меркис
1Маринату Гильерме
8Харис Кириаку
13Федор Кудряшов
19Костас Лаифис
28′
5Андрей Семенов
13Иоаннис Кусулос
14Георгий Джикия
3Николас Иоанну
6Денис Черышев
6Михалис Иоанну
17Александр Головин
18Костакис Артиматас
22Артем Дзюба
20Иоаннис Кости
7Магомед Оздоев
1Константинос Панаи
40′
13Сергей Петров
37′
12Урко Рафаэль Пардо
15Вячеслав Караваев
45+1′
16Матия Шполярич
80′
21Алексей Ионов
77′
15Фотис Папулис
2Зелимхан Бакаев
7Панайотис Захариу
36′
10Ильзат Ахметов
61′
17Ренату Маргаса
8Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
1Красные карточки0
0Голевые моменты16
3Удары (всего)23
0Удары в створ12
0Штанги, перекладины2
2Угловые8
5Фолы18
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Боковой судьяУрош Стойкович(Сербия)
Боковой судьяМилан Михайлович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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