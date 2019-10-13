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22:27 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: Главная задача сборной России по футболу — выиграть чемпионат Европы

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Победа на чемпионате Европы по футболу является главной задачей для сборной России. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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Сборная России в воскресенье на выезде разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Благодаря этой победе команда обеспечила себе как минимум второе место в турнирной таблице в отборочной группе I, которое дает право сыграть в финальной стадии турнира. В оставшихся матчах россиянам предстоит сыграть со сборными Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, на выезде).

Задача по выходу решена. Доволен тем, как команда отнеслась к игре, остались технические вопросы. Но главная задача еще не решена, главная — выиграть чемпионат Европы. И локальная побороться с Бельгией за первое место в группе.
Станислав Черчесов

«Это только первый шаг к следующему шагу. Праздновать нужно, когда кубок в руках, — подчеркнул главный тренер сборной России. — После свистка дал интервью телевизионщикам и пошел к зрителям. Нет никакой эйфории».

Игру в Никосии посетили около 2000 российских болельщиков. Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон отметил, что его команда на домашнем стадионе ГСП в игре с россиянами играла будто в гостях.

Я доволен результатом, и сколько зрителей нас посетили. Интерес к нашей игре есть. И невидимая связь между нами и болельщиками. Хотелось бы, чтобы не прерывалась.
Станислав Черчесов

Турнирное положение

После восьми матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко, за два тура до конца отборочного турнира россияне стали недосягаемыми для идущих третьими киприотов, в активе которых 10 очков. Сборная России стала второй командой из группы I, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года, ранее подобного достижения добилась команда Бельгии, которая с 24 очками лидирует в турнирной таблице. В воскресенье бельгийцы в гостях обыграли сборную Казахстана (2:0).

Четвертое место в группе I занимает сборная Шотландии (9 очков), далее идут команды Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

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Сборная России в шестой раз вышла в финальную часть чемпионата Европы, в 1992 году в европейском первенстве принимала участие сборная СНГ, еще пять раз на чемпионат Европы выходила команда СССР, которая становилась победителем турнира в 1960 году, а также три раза завоевывала серебряные медали турнира (1964, 1972, 1988). Лучшим результатом российской команды являются бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года, на других европейских первенствах сборная России ни разу не выходила в плей-офф.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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Кипр
0:5
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I13.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)GSP, 7000 зрителей
Главные тренеры
Ран Бен ШимонСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев9′
Магомед Оздоев(Денис Черышев)23′
Артем Дзюба(Денис Черышев)79′
Александр Головин(Артем Дзюба)89′
Денис Черышев(Артем Дзюба)90+2′
Составы команд
4Гиоргос Меркис
1Маринату Гильерме
8Харис Кириаку
13Федор Кудряшов
19Костас Лаифис
28′
5Андрей Семенов
13Иоаннис Кусулос
14Георгий Джикия
3Николас Иоанну
6Денис Черышев
6Михалис Иоанну
17Александр Головин
18Костакис Артиматас
22Артем Дзюба
20Иоаннис Кости
7Магомед Оздоев
1Константинос Панаи
40′
13Сергей Петров
37′
12Урко Рафаэль Пардо
15Вячеслав Караваев
45+1′
16Матия Шполярич
80′
21Алексей Ионов
77′
15Фотис Папулис
2Зелимхан Бакаев
7Панайотис Захариу
36′
10Ильзат Ахметов
61′
17Ренату Маргаса
8Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
1Красные карточки0
0Голевые моменты16
3Удары (всего)23
0Удары в створ12
0Штанги, перекладины2
2Угловые8
5Фолы18
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Боковой судьяУрош Стойкович(Сербия)
Боковой судьяМилан Михайлович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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