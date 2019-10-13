Черчесов: Главная задача сборной России по футболу — выиграть чемпионат Европы

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Сборная России в воскресенье на выезде разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Благодаря этой победе команда обеспечила себе как минимум второе место в турнирной таблице в отборочной группе I, которое дает право сыграть в финальной стадии турнира. В оставшихся матчах россиянам предстоит сыграть со сборными Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, на выезде).

Задача по выходу решена. Доволен тем, как команда отнеслась к игре, остались технические вопросы. Но главная задача еще не решена, главная — выиграть чемпионат Европы. И локальная побороться с Бельгией за первое место в группе. Станислав Черчесов

«Это только первый шаг к следующему шагу. Праздновать нужно, когда кубок в руках, — подчеркнул главный тренер сборной России. — После свистка дал интервью телевизионщикам и пошел к зрителям. Нет никакой эйфории».

Игру в Никосии посетили около 2000 российских болельщиков. Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон отметил, что его команда на домашнем стадионе ГСП в игре с россиянами играла будто в гостях.

Я доволен результатом, и сколько зрителей нас посетили. Интерес к нашей игре есть. И невидимая связь между нами и болельщиками. Хотелось бы, чтобы не прерывалась. Станислав Черчесов

Турнирное положение

После восьми матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко, за два тура до конца отборочного турнира россияне стали недосягаемыми для идущих третьими киприотов, в активе которых 10 очков. Сборная России стала второй командой из группы I, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года, ранее подобного достижения добилась команда Бельгии, которая с 24 очками лидирует в турнирной таблице. В воскресенье бельгийцы в гостях обыграли сборную Казахстана (2:0).

Четвертое место в группе I занимает сборная Шотландии (9 очков), далее идут команды Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nWXxFpD8LVY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России в шестой раз вышла в финальную часть чемпионата Европы, в 1992 году в европейском первенстве принимала участие сборная СНГ, еще пять раз на чемпионат Европы выходила команда СССР, которая становилась победителем турнира в 1960 году, а также три раза завоевывала серебряные медали турнира (1964, 1972, 1988). Лучшим результатом российской команды являются бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года, на других европейских первенствах сборная России ни разу не выходила в плей-офф.