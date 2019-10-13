Тренер Бен-Шимон: Футболисты сборной Кипра будто в гостях играли против команды России

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Сборная Кипра в воскресенье на своем поле потерпела поражение от россиян со счетом 0:5. Этот результат позволил команде главного тренера Станислава Черчесова за два тура до завершения отборочного турнира обеспечить себе выход на чемпионат Европы 2020 года.

Не стоит много анализировать игру У нас было много ошибок, и Россия нас наказала. Я бы не говорил про сегодняшний матч, а сконцентрировался на будущей игре с Шотландией.

Также Бен-Шимон отметил атмосферу на стадионе ГСП, на игре присутствовало около 2000 российских болельщиков. «На Кипре живет много русских. Наверное, это странно, но ничего не поделаешь, сегодня мы играли как будто в гостях. Так же было, когда мы играли тут против Греции», — добавил он.

«Россия во всех играх применяла одну и ту же стратегию, — отметил главный тренер сборной Кипра. — Ничего нового. Но если Россия за что-то берется, то делает это максимально хорошо. Наши планы на игру не сработали».

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