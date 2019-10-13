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22:30 (мск), источник: ТАСС

Тренер Бен-Шимон: Футболисты сборной Кипра будто в гостях играли против команды России

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Сборная Кипра по футболу на домашнем стадионе ГСП в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против команды России играла будто в гостях, соперника поддерживало много болельщиков. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер кипрской национальной команды Ран Бен-Шимон.

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Сборная Кипра в воскресенье на своем поле потерпела поражение от россиян со счетом 0:5. Этот результат позволил команде главного тренера Станислава Черчесова за два тура до завершения отборочного турнира обеспечить себе выход на чемпионат Европы 2020 года.

Не стоит много анализировать игру У нас было много ошибок, и Россия нас наказала. Я бы не говорил про сегодняшний матч, а сконцентрировался на будущей игре с Шотландией.

Также Бен-Шимон отметил атмосферу на стадионе ГСП, на игре присутствовало около 2000 российских болельщиков. «На Кипре живет много русских. Наверное, это странно, но ничего не поделаешь, сегодня мы играли как будто в гостях. Так же было, когда мы играли тут против Греции», — добавил он.

«Россия во всех играх применяла одну и ту же стратегию, — отметил главный тренер сборной Кипра. — Ничего нового. Но если Россия за что-то берется, то делает это максимально хорошо. Наши планы на игру не сработали».

Во время загрузки произошла ошибка.

После восьми матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко, за два тура до конца отборочного турнира россияне стали недосягаемыми для идущих третьими киприотов, в активе которых 10 очков. Сборная России стала второй командой из группы I, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года, ранее подобного добилась команда Бельгии, которая с 24 очками лидирует в турнирной таблице. В воскресенье бельгийцы в гостях обыграли сборную Казахстана (2:0). Четвертое место в группе I занимает сборная Шотландии (9 очков), далее идут команды Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

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Кипр
0:5
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I13.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)GSP, 7000 зрителей
Главные тренеры
Ран Бен ШимонСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев9′
Магомед Оздоев(Денис Черышев)23′
Артем Дзюба(Денис Черышев)79′
Александр Головин(Артем Дзюба)89′
Денис Черышев(Артем Дзюба)90+2′
Составы команд
4Гиоргос Меркис
1Маринату Гильерме
8Харис Кириаку
13Федор Кудряшов
19Костас Лаифис
28′
5Андрей Семенов
13Иоаннис Кусулос
14Георгий Джикия
3Николас Иоанну
6Денис Черышев
6Михалис Иоанну
17Александр Головин
18Костакис Артиматас
22Артем Дзюба
20Иоаннис Кости
7Магомед Оздоев
1Константинос Панаи
40′
13Сергей Петров
37′
12Урко Рафаэль Пардо
15Вячеслав Караваев
45+1′
16Матия Шполярич
80′
21Алексей Ионов
77′
15Фотис Папулис
2Зелимхан Бакаев
7Панайотис Захариу
36′
10Ильзат Ахметов
61′
17Ренату Маргаса
8Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
1Красные карточки0
0Голевые моменты16
3Удары (всего)23
0Удары в створ12
0Штанги, перекладины2
2Угловые8
5Фолы18
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Боковой судьяУрош Стойкович(Сербия)
Боковой судьяМилан Михайлович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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