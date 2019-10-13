На Останкинской башне появилось поздравление сборной России с выходом на ЧЕ

В воскресенье в Никосии сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Кипра и досрочно завоевала путевку в финальную часть ЕВРО-2020. Российская сборная под руководством Станислава Черчесова одержала седьмую подряд победу в официальных матчах и повторила достижение, установленное национальной командой, которую тренировал Олег Романцев, в отборе ЧЕ-1996.

На видеозаписи, опубликованной в официальном микроблоге сборной России в Twitter, запечатлена телебашня, на которой высвечивается надпись: «Мы на ЕВРО! Спасибо парни», а также изображения футболистов национальной команды — Дениса Черышева, Артёма Дзюбы и Александра Головина.