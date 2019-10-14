Сборная Польши обыграла команду Северной Македонии и досрочно вышла на ЧЕ-2020

Источник: Reuters

Голы в матче забили Пшемыслав Франковский (74-я минута) и Аркадиуш Милик (80), заменивший на 68-й минуте встречи полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьского.

Сборная Польши стала четвертой сборной, сумевшей обеспечить себе досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года. Ранее в финальную часть турнира пробились команды Бельгии, Италии и России.

В другом матче группы G сборная Словении дома уступила команде Австрии (0:1). Сборная Польши занимает первое место в таблице, набрав 19 очков в восьми матчах. За два тура до конца отборочного турнира поляки стали недосягаемыми для сборных Северной Македонии и Словении, в активе которых по 11 очков. Второе место занимает команда Австрии (16 очков), пятое — Израиля (8), четвертое — Латвии (0). В финальную часть чемпионата Европы выходят команды, занявшие первое и второе места в группах.

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Сборная Польши в четвертый раз сыграет на чемпионате Европы, лучшим результатом польской команды является выход в четвертьфинал европейского первенства в 2016 году. В 2008 и 2012 годах поляки не вышли из группы.

Результаты других матчей

Шанс досрочно выйти на чемпионат Европы имела сборная Хорватии, для этого ей в гостях необходимо было обыграть команду Уэльса. Однако матч группы E завершился вничью — 1:1, в составе хорватской команды отличился полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. В другом матче группы сборная Венгрии обыграла команду Азербайджана — 1:0. В турнирной таблице сборная Хорватии продолжает лидировать, набрав 14 очков, далее идут команды Венгрии (12), Словакии (10), Уэльса (8) и Азербайджана (1).

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В группе C сборная Нидерландов обыграла команду Белоруссии (2:1), а сборная Германии разгромила команду Эстонии (3:0), забив все голы в меньшинстве. В турнирной таблице сборные Нидерландов и Германии имеют в активе по 15 очков, команда Северной Ирландии набрала 12 очков, у белорусов — 4, у эстонцев — 1.

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Ранее в воскресенье участие в финальной части чемпионата Европы себе гарантировала сборная России, в матче группы I разгромив команду Кипра (5:0). В других матчах бельгийцы обыграли казахстанцев (2:0), а сборная Шотландии одержала крупную победу над командой Сан-Марино (6:0). В турнирной таблице лидирует сборная Бельгии (24 очка), команда России идет второй (21), киприоты — третьими (10), следом расположились сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

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