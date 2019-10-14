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00:06 (мск), источник: ТАСС

Сборная Польши обыграла команду Северной Македонии и досрочно вышла на ЧЕ-2020

ТАСС, 13 октября. Сборная Польши по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года благодаря домашней победе в матче отборочного турнира над командой Северной Македонии со счетом 2:0.

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Источник: Reuters

Голы в матче забили Пшемыслав Франковский (74-я минута) и Аркадиуш Милик (80), заменивший на 68-й минуте встречи полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьского.

Сборная Польши стала четвертой сборной, сумевшей обеспечить себе досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года. Ранее в финальную часть турнира пробились команды Бельгии, Италии и России.

В другом матче группы G сборная Словении дома уступила команде Австрии (0:1). Сборная Польши занимает первое место в таблице, набрав 19 очков в восьми матчах. За два тура до конца отборочного турнира поляки стали недосягаемыми для сборных Северной Македонии и Словении, в активе которых по 11 очков. Второе место занимает команда Австрии (16 очков), пятое — Израиля (8), четвертое — Латвии (0). В финальную часть чемпионата Европы выходят команды, занявшие первое и второе места в группах.

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Сборная Польши в четвертый раз сыграет на чемпионате Европы, лучшим результатом польской команды является выход в четвертьфинал европейского первенства в 2016 году. В 2008 и 2012 годах поляки не вышли из группы.

Результаты других матчей

Шанс досрочно выйти на чемпионат Европы имела сборная Хорватии, для этого ей в гостях необходимо было обыграть команду Уэльса. Однако матч группы E завершился вничью — 1:1, в составе хорватской команды отличился полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. В другом матче группы сборная Венгрии обыграла команду Азербайджана — 1:0. В турнирной таблице сборная Хорватии продолжает лидировать, набрав 14 очков, далее идут команды Венгрии (12), Словакии (10), Уэльса (8) и Азербайджана (1).

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В группе C сборная Нидерландов обыграла команду Белоруссии (2:1), а сборная Германии разгромила команду Эстонии (3:0), забив все голы в меньшинстве. В турнирной таблице сборные Нидерландов и Германии имеют в активе по 15 очков, команда Северной Ирландии набрала 12 очков, у белорусов — 4, у эстонцев — 1.

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Ранее в воскресенье участие в финальной части чемпионата Европы себе гарантировала сборная России, в матче группы I разгромив команду Кипра (5:0). В других матчах бельгийцы обыграли казахстанцев (2:0), а сборная Шотландии одержала крупную победу над командой Сан-Марино (6:0). В турнирной таблице лидирует сборная Бельгии (24 очка), команда России идет второй (21), киприоты — третьими (10), следом расположились сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

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Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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Польша
2:0
Первый тайм: 0:0
Македония
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа G13.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)PGE Narodowy (National Stadium)
Главные тренеры
Ежи БженчекИгор Ангеловски
Голы
Пшемыслав Франковски74′
Аркадиуш Милик80′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Столе Димитриевски
2Аркадиуш Реца
66′
4Кире Ристевски
5Ян Беднарек
36′
6Висар Муслиу
80′
15Камиль Глик
15Эгзон Бейтулаи
18Бартош Берешиньски
8Эзджан Алиоски
67′
6Яцек Гуральски
20Стефан Спировски
63′
10Гжегож Крыховяк
21Эльиф Эльмас
9Роберт Левандовски
10Горан Пандев
14′
11Камиль Грощицки
74′
13Стефан Ристовски
81′
21Пшемыслав Франковски
11Марьян Радески
19Себастьян Шиманьски
40′68′
16Бобан Николов
19′88′
7Аркадиуш Милик
17Горги Стойлов
20Петр Зелиньски
90′
23Илия Несторовски
34′74′
23Кшиштоф Пентек
9Александр Трайковски
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)7
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
19Фолы12
3Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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