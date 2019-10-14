«Достойно играли против нас». Защитники сборной Бельгии оценили уровень казахстанских футболистов

— Казахстан очень хорошо начал первый тайм, нам было нелегко. В целом, мы взяли игру под свой контроль и реализовали свои моменты. Была непростая игра, но мы довольны результатом. Поле? Хорошее поле. Мы тренировались вчера, и думаю, особых проблем сегодня из-за газона не было.
— Вы в первый раз играете на искусственном газоне?
— Я играл на таком поле давным давно. Но, как я уже сказал, поле очень хорошего качества.
— Удивил вас сегодня соперник?
— Нет, мы знали, что они будут контратаковать и делать длинные передачи. Нам было нелегко.
Его коллега Ян Вертонген также похвалил соперника: «Очень рады, что завоевали три очка. Очень удачно для нас сложилась эта неделя. Было тяжело поначалу играть на искусственном поле, но отмечу, что оно очень хорошего качества. Казахстан — хорошая команда и достойно играл против нас сегодня, но мы были сильнее».