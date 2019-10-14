Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче против Бельгии

Встреча команд прошла накануне на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Так, казахстанская сборная получила оценку 6,42, а бельгийцы — 7,18.
Лучшим игроком матча признан защитник «красных дьяволов» Тоби Алдервейрелд с оценкой 8,0.
В составе сборной Казахстана лучшими стали два игрока — капитан Бауыржан Исламхан и защитник Олжас Керимжанов, который дебютировал за национальную команду. Оба получили по оценке 7,0.
Исламхан отдал 37 передач с точностью 82 процента. Также на его счету две успешные обводки и один удар по воротам. Керимжанов трижды перехватил мяч и совершил четыре успешных отбора.
Сборная Бельгии, которая досрочно вышла финальную часть Евро-2020, набрала 24 очка и занимает первое место в группе I. Вторую путевку завоевала сборная России (21). На третьем месте идет команда Кипра (10), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).