Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче против Бельгии

Источник: Reuters

Встреча команд прошла накануне на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Так, казахстанская сборная получила оценку 6,42, а бельгийцы — 7,18.

Лучшим игроком матча признан защитник «красных дьяволов» Тоби Алдервейрелд с оценкой 8,0.

В составе сборной Казахстана лучшими стали два игрока — капитан Бауыржан Исламхан и защитник Олжас Керимжанов, который дебютировал за национальную команду. Оба получили по оценке 7,0.

Исламхан отдал 37 передач с точностью 82 процента. Также на его счету две успешные обводки и один удар по воротам. Керимжанов трижды перехватил мяч и совершил четыре успешных отбора.