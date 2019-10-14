Артем Дзюба: Раз Саламыч сказал выиграть Евро, значит, будем пытаться это сделать

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

— Мы довольны, что победили и рады выходу на чемпионат Европы, — сказал Дзюба. — Важно, что у нас нет расслабленности, нет недооценки соперника. На каждую игру готовимся по четкому плану и с пониманием, как будем играть.

— В стране эйфория, вас называют лучшей сборной России. В команде эта эйфория есть?

— Эйфория — громко сказано. Да, мы безумно счастливы, что победили. Страна за нас болеет, любит, мы это очень ценим и стараемся платить своей игрой, вот и все.

— Пошли разговоры что мы можем выиграть Евро. Серьезно?