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10:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артем Дзюба: Раз Саламыч сказал выиграть Евро, значит, будем пытаться это сделать

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал выход в финальную часть Евро-2020 и слова главного тренера команды Станислава Черчесова о том, что россияне будут бороться за победу в турнире.

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— Мы довольны, что победили и рады выходу на чемпионат Европы, — сказал Дзюба. — Важно, что у нас нет расслабленности, нет недооценки соперника. На каждую игру готовимся по четкому плану и с пониманием, как будем играть.

— В стране эйфория, вас называют лучшей сборной России. В команде эта эйфория есть?

— Эйфория — громко сказано. Да, мы безумно счастливы, что победили. Страна за нас болеет, любит, мы это очень ценим и стараемся платить своей игрой, вот и все.

— Пошли разговоры что мы можем выиграть Евро. Серьезно?

— Рано об этом говорить, многое покажет матч с Бельгией дома. Это будет интересная игра: можно проверить себя на фоне такого топового соперника. Бельгия — гранд и фаворит. Чемпионат Европы еще нескоро, трудно говорить. Но раз Станислав Саламыч сказал, то будем пытаться это сделать. (Александр Рогулев).

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08:27 (мск)© Ньюстюб
Кипр
0:5
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I13.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)GSP, 7000 зрителей
Главные тренеры
Ран Бен ШимонСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев9′
Магомед Оздоев(Денис Черышев)23′
Артем Дзюба(Денис Черышев, Федор Кудряшов)79′
Александр Головин(Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев)89′
Денис Черышев(Артем Дзюба, Магомед Оздоев)90+2′
Составы команд
4Гиоргос Меркис
1Маринату Гильерме
8Харис Кириаку
13Федор Кудряшов
19Костас Лаифис
28′
5Андрей Семенов
13Иоаннис Кусулос
14Георгий Джикия
3Николас Иоанну
6Денис Черышев
6Михалис Иоанну
17Александр Головин
18Костакис Артиматас
22Артем Дзюба
20Иоаннис Кости
7Магомед Оздоев
1Константинос Панаи
40′
23Сергей Петров
37′
12Урко Рафаэль Пардо
15Вячеслав Караваев
45′
16Матия Шполярич
80′
21Алексей Ионов
77′
15Фотис Папулис
2Зелимхан Бакаев
7Панайотис Захариу
36′
10Ильзат Ахметов
61′
17Ренату Маргаса
8Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
1Красные карточки0
0Голевые моменты16
3Удары (всего)23
0Удары в створ12
0Штанги, перекладины2
2Угловые8
5Фолы18
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Боковой судьяУрош Стойкович(Сербия)
Боковой судьяМилан Михайлович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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