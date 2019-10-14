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08:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Дзюба потроллил Черышева после победы над Кипром

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба потроллил полузащитника Дениса Черышева в микст-зоне после матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Видео появилось в Twitter команды.

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Черышев общался с журналистами, когда Дзюба стал шутить над ним, используя якобы испанские слова. «Ты закончил? Давай, спасибо. Чер, ты все сказал на поле, а здесь моя территория», — сказал форвард.

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13 октября сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Кипра. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Черышев отметился дублем (9-я, 90+2 минуты), Дзюба также забил на 79-й минуте.

Таким образом, россияне набрали 21 очко в группе I и обеспечили себе выход в финальную стадию Евро-2020.

Следующий матч сборная России проведет 16 ноября. Соперником станет команда Бельгии.

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04:42 (мск)© Ньюстюб
Кипр
0:5
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I13.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)GSP, 7000 зрителей
Главные тренеры
Ран Бен ШимонСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев9′
Магомед Оздоев(Денис Черышев)23′
Артем Дзюба(Денис Черышев, Федор Кудряшов)79′
Александр Головин(Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев)89′
Денис Черышев(Артем Дзюба, Магомед Оздоев)90+2′
Составы команд
4Гиоргос Меркис
1Маринату Гильерме
8Харис Кириаку
13Федор Кудряшов
19Костас Лаифис
28′
5Андрей Семенов
13Иоаннис Кусулос
14Георгий Джикия
3Николас Иоанну
6Денис Черышев
6Михалис Иоанну
17Александр Головин
18Костакис Артиматас
22Артем Дзюба
20Иоаннис Кости
7Магомед Оздоев
1Константинос Панаи
40′
23Сергей Петров
37′
12Урко Рафаэль Пардо
15Вячеслав Караваев
45′
16Матия Шполярич
80′
21Алексей Ионов
77′
15Фотис Папулис
2Зелимхан Бакаев
7Панайотис Захариу
36′
10Ильзат Ахметов
61′
17Ренату Маргаса
8Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
1Красные карточки0
0Голевые моменты16
3Удары (всего)23
0Удары в створ12
0Штанги, перекладины2
2Угловые8
5Фолы18
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Боковой судьяУрош Стойкович(Сербия)
Боковой судьяМилан Михайлович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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