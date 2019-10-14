Дзюба потроллил Черышева после победы над Кипром
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба потроллил полузащитника Дениса Черышева в
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба потроллил полузащитника Дениса Черышева в
Черышев общался с журналистами, когда Дзюба стал шутить над ним, используя якобы испанские слова. «Ты закончил? Давай, спасибо. Чер, ты все сказал на поле, а здесь моя территория», — сказал форвард.
13 октября сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Кипра. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Черышев отметился дублем (9-я, 90+2 минуты), Дзюба также забил на 79-й минуте.
Таким образом, россияне набрали 21 очко в группе I и обеспечили себе выход в финальную стадию Евро-2020.
Следующий матч сборная России проведет 16 ноября. Соперником станет команда Бельгии.
|Ран Бен Шимон
|Станислав Черчесов
|Денис Черышев
|9′
|Магомед Оздоев(Денис Черышев)
|23′
|Артем Дзюба(Денис Черышев, Федор Кудряшов)
|79′
|Александр Головин(Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев)
|89′
|Денис Черышев(Артем Дзюба, Магомед Оздоев)
|90+2′
|4
|Гиоргос Меркис
|1
|Маринату Гильерме
|8
|Харис Кириаку
|13
|Федор Кудряшов
|19
|Костас Лаифис
28′
|5
|Андрей Семенов
|13
|Иоаннис Кусулос
|14
|Георгий Джикия
|3
|Николас Иоанну
|6
|Денис Черышев
|6
|Михалис Иоанну
|17
|Александр Головин
|18
|Костакис Артиматас
|22
|Артем Дзюба
|20
|Иоаннис Кости
|7
|Магомед Оздоев
|1
|Константинос Панаи
40′
|23
|Сергей Петров
37′
|12
|Урко Рафаэль Пардо
|15
|Вячеслав Караваев
45′
|16
|Матия Шполярич
80′
|21
|Алексей Ионов
77′
|15
|Фотис Папулис
|2
|Зелимхан Бакаев
|7
|Панайотис Захариу
36′
|10
|Ильзат Ахметов
61′
|17
|Ренату Маргаса
|8
|Далер Кузяев
|0
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|16
|3
|Удары (всего)
|23
|0
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|2
|2
|Угловые
|8
|5
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Срджан Йованович(Сербия)
|Боковой судья
|Урош Стойкович(Сербия)
|Боковой судья
|Милан Михайлович(Сербия)