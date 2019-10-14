«Казахстан действительно неплохая команда». Защитник «Тоттенхэма» — о победе Бельгии в Нур-Султане
Защитник сборной Бельгии по футболу Тоби Алдервейрелд рассказал о своих впечатлениях от матча отборочного цикла Евро-2020 с Казахстаном.
Защитник сборной Бельгии по футболу Тоби Алдервейрелд рассказал о своих впечатлениях от матча отборочного цикла Евро-2020 с Казахстаном.
Игра прошла в
«Обстоятельства были непростые, мы летели семь часов, плюс искусственная трава. В итоге мы показали хорошую игру, могли забить еще несколько голов, у нас все получилось. На бумаге мы, конечно, лучше, но Казахстан действительно неплохая команда. Они выиграли пять из своих последних десяти домашних игр. Искусственный газон действительно играл им на руку, они к этому привыкли. Мяч совершенно другой, отскоки выглядят сложнее. Сейчас мы хотим получить 30 из 30 очков. Матч в России будет очень сложным, но мы поедем туда за победой», — сказал бельгийский центрдеф в интервью Sporza.be.
Напомним, сборная Бельгии досрочно вышла в финальную часть Евро-2020, набрав 24 очка, и занимает первое место в группе I. Вторую путевку завоевала сборная России (21). На третьем месте идет команда Кипра (10), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и
|Михал Билек
|Роберто Мартинес
|Миши Батшуайи
|21′
|Тома Менье
|53′
|12
|Дмитрий Непогодов
|1
|Тибо Куртуа
|2
|Сергей Малый
57′
|2
|Тоби Алдервейрелд
|6
|Айбол Абикен
90+3′
|5
|Ян Фертонген
|15
|Александр Марочкин
|15
|Тома Менье
|18
|Дмитрий Шомко
|6
|Аксель Витсель
82′
|21
|Абзал Бейсебеков
83′
|16
|Торган Азар
|23
|Олжас Керимжанов
|19
|Деннис Прат
|9
|Бауыржан I Исламхан
|10
|Эден Азар
|16
|Гафуржан Суюмбаев
61′
|3
|Томас Фермален
90′
|11
|Ян Вороговский
|4
|Брандон Мехеле
|10
|Георгий Жуков
36′84′
|14
|Дрис Мертенс
78′
|13
|Тохтар Жангылышбай
|11
|Янник Феррейра-Карраско
|20
|Максим Федин
71′
|23
|Миши Батшуайи
11′78′
|14
|Юрий Перцух
|9
|Кристиан Бентеке
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка(Литва)