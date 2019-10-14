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09:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахстан действительно неплохая команда». Защитник «Тоттенхэма» — о победе Бельгии в Нур-Султане

Защитник сборной Бельгии по футболу Тоби Алдервейрелд рассказал о своих впечатлениях от матча отборочного цикла Евро-2020 с Казахстаном.

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Игра прошла в Нур-Султане и закончилась со счетом 0:2, защитник «Тоттенхэма» провел на поле все 90 минут.

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«Обстоятельства были непростые, мы летели семь часов, плюс искусственная трава. В итоге мы показали хорошую игру, могли забить еще несколько голов, у нас все получилось. На бумаге мы, конечно, лучше, но Казахстан действительно неплохая команда. Они выиграли пять из своих последних десяти домашних игр. Искусственный газон действительно играл им на руку, они к этому привыкли. Мяч совершенно другой, отскоки выглядят сложнее. Сейчас мы хотим получить 30 из 30 очков. Матч в России будет очень сложным, но мы поедем туда за победой», — сказал бельгийский центрдеф в интервью Sporza.be.

Напомним, сборная Бельгии досрочно вышла в финальную часть Евро-2020, набрав 24 очка, и занимает первое место в группе I. Вторую путевку завоевала сборная России (21). На третьем месте идет команда Кипра (10), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

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Казахстан
0:2
Первый тайм: 0:1
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I13.10.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекРоберто Мартинес
Голы
Миши Батшуайи21′
Тома Менье53′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Тибо Куртуа
2Сергей Малый
57′
2Тоби Алдервейрелд
6Айбол Абикен
90+3′
5Ян Фертонген
15Александр Марочкин
15Тома Менье
18Дмитрий Шомко
6Аксель Витсель
82′
21Абзал Бейсебеков
83′
16Торган Азар
23Олжас Керимжанов
19Деннис Прат
9Бауыржан I Исламхан
10Эден Азар
16Гафуржан Суюмбаев
61′
3Томас Фермален
90′
11Ян Вороговский
4Брандон Мехеле
10Георгий Жуков
36′84′
14Дрис Мертенс
78′
13Тохтар Жангылышбай
11Янник Феррейра-Карраско
20Максим Федин
71′
23Миши Батшуайи
11′78′
14Юрий Перцух
9Кристиан Бентеке
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)10
1Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
12Фолы11
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяГедиминас Мажейка(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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