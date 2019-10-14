«Казахстан действительно неплохая команда». Защитник «Тоттенхэма» — о победе Бельгии в Нур-Султане

«Обстоятельства были непростые, мы летели семь часов, плюс искусственная трава. В итоге мы показали хорошую игру, могли забить еще несколько голов, у нас все получилось. На бумаге мы, конечно, лучше, но Казахстан действительно неплохая команда. Они выиграли пять из своих последних десяти домашних игр. Искусственный газон действительно играл им на руку, они к этому привыкли. Мяч совершенно другой, отскоки выглядят сложнее. Сейчас мы хотим получить 30 из 30 очков. Матч в России будет очень сложным, но мы поедем туда за победой», — сказал бельгийский центрдеф в интервью Sporza.be.