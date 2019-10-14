Сыграли в минус, или в каких аспектах Казахстан уступил Бельгии в отборе на Евро-2020

Удары по воротам 6−10 (из них в створ 1−2, блокировано 1−2), угловые 1−3, офсайды 3−4, передачи 386−758 (из них точные 306−661), отборы 15−3, выносы 13−10, желтые карточки 4−2, фолы 12−11, владение мячом в процентном соотношении 33−67.

Данное поражение отбросило Казахстан с семью очками с четвертого места на пятое, тогда как лидерство с 24 очками в активе удержала Бельгия, опередившая идущую следом Россию на три пункта. На третьей и четвертой строчках расположились Кипр и Шотландия, имеющие на своем счету десять и девять баллов соответственно. Последняя, шестая позиция в таблице осталась за командой Сан-Марино, проигравшейвосемь игр с разницей мячей 0−43.