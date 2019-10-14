«Казахстан — агрессивный соперник». Азар — о победе на «Астана Арене» и желании выиграть Евро-2020

«Это был хороший матч на тяжелом поле. Казахстан — сложный, агрессивный соперник. Но мы хорошо провели игру и забили дважды, хотя могли забить еще больше. Мы продолжаем наш идеальный путь, и это самое главное. Восьмая победа подряд? Мы здесь не для того, чтобы бить рекорды, но если мы добудем максимум очков, то естественно, будем счастливы. Приятно побеждать сейчас, но самое главное — это победа на чемпионате Европы», — сказал игрок мадридского «Реала» в интервью Sporza.be.