«Казахстан — агрессивный соперник». Азар — о победе на «Астана Арене» и желании выиграть Евро-2020
Капитан сборной Бельгии Эден Азар рассказал о трудностях в матче с Казахстаном, который прошел в рамках отборочного цикла Евро-2020.
Капитан сборной Бельгии Эден Азар рассказал о трудностях в матче с Казахстаном, который прошел в рамках отборочного цикла Евро-2020.
Лидер лучшей сборной мира положительно оценил команду Михала Билека и прокомментировал качество газона на «Астана Арене».
«Это был хороший матч на тяжелом поле. Казахстан — сложный, агрессивный соперник. Но мы хорошо провели игру и забили дважды, хотя могли забить еще больше. Мы продолжаем наш идеальный путь, и это самое главное. Восьмая победа подряд? Мы здесь не для того, чтобы бить рекорды, но если мы добудем максимум очков, то естественно, будем счастливы. Приятно побеждать сейчас, но самое главное — это победа на чемпионате Европы», — сказал игрок мадридского «Реала» в интервью Sporza.be.
Напомним, сборная Бельгии досрочно вышла финальную часть Евро-2020, набрав 24 очка и занимает первое место в группе I. Вторую путевку завоевала сборная России (21). На третьем месте идет команда Кипра (10), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и
|Михал Билек
|Роберто Мартинес
|Миши Батшуайи
|21′
|Тома Менье
|53′
|12
|Дмитрий Непогодов
|1
|Тибо Куртуа
|2
|Сергей Малый
57′
|2
|Тоби Алдервейрелд
|6
|Айбол Абикен
90+3′
|5
|Ян Фертонген
|15
|Александр Марочкин
|15
|Тома Менье
|18
|Дмитрий Шомко
|6
|Аксель Витсель
82′
|21
|Абзал Бейсебеков
83′
|16
|Торган Азар
|23
|Олжас Керимжанов
|19
|Деннис Прат
|9
|Бауыржан I Исламхан
|10
|Эден Азар
|16
|Гафуржан Суюмбаев
61′
|3
|Томас Фермален
90′
|11
|Ян Вороговский
|4
|Брандон Мехеле
|10
|Георгий Жуков
36′84′
|14
|Дрис Мертенс
78′
|13
|Тохтар Жангылышбай
|11
|Янник Феррейра-Карраско
|20
|Максим Федин
71′
|23
|Миши Батшуайи
11′78′
|14
|Юрий Перцух
|9
|Кристиан Бентеке
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка(Литва)