Два матча в Петербурге: где Россия будет играть на Евро

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В матче 8-го тура группы I отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России обыграла команду Кипра со счетом 5:0 и завоевала путевку в финальную стадию турнира. Встреча прошла в Строволосе и завершилась со счетом 5:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Дублем отметился полузащитник Денис Черышев, еще по одному мячу забили нападающий Артем Дзюба, а также хавбеки Александр Головин и Магомед Оздоев, отличившиеся во втором матче за сборную подряд.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 13.10.2019, 19:00 Кипр 0 Россия 5

Благодаря этой победе Россия набрала 21 очко и продолжает занимать второе место в группе, отставая от лидирующей Бельгии на три балла. Ниже располагаются киприоты — 10 очков, Шотландия — 9, Казахстан — 7 и Сан-Марино — 0. Это значит, что независимо от результатов двух оставшихся встреч наша команда уже точно не опустится ниже второй строчки, которая позволяет напрямую выйти на Евро.

Сборная России стала четвертой командой, квалифицировавшейся на Евро-2020. Ранее это уже сделали национальные сборные Бельгии и Италии, а чуть позднее — Польша. Учитывая колоссальный разрыв между лидерами и оставшимися участниками группы I, выход россиян в финальную стадию соревнований уже довольно давно стал лишь вопросом времени. Это могло произойти еще в прошлом туре, однако планы скорректировали киприоты, неожиданно обыгравшие Казахстан (2:1).

Теперь же единственной значимой интригой группы остается первое место, на которое по-прежнему рассчитывают и россияне, и бельгийцы. Соперники России в основном цикле Евро будут зависеть от корзин жеребьевки. В первую корзину попадут победители групп, поэтому борьба с Бельгией за первое место остается важной задачей.

Всего же в финальной стадии Евро впервые в истории выступят 24 команды, 20 из которых будут определены в основной этап (по два победителя десяти отборочных групп), а еще четыре путевки будут разыграны весной следующего года в плей-офф. В нем примут участие 16 сборных в соответствии с их успехами в Лиге наций.

Кроме того, за всю 60-летнюю историю турнира чемпионат Европы пройдет на территории всего континента — матчи примут 12 городов, включая Санкт-Петербург. И, говоря о других особенностях соревнований, стоит отметить, что с 1976 года ни одна сборная не получила автоматического права на участие в финальном турнире чемпионата Европы в качестве принимающей страны.

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Поскольку города-организаторы были определены летом 2014-го, существует вероятность, что не все сборные из принимающих стран смогут квалифицироваться в финальную стадию.

Однако домашние сборные, которые все же пройдут квалификацию, автоматически попадут в соответствующие группы, чтобы иметь возможность сыграть при домашних трибунах. Таким образом, сборная России на данный момент попадет в группу B как лучшая команда, занимающая второе место в группе, и совершенно точно летом следующего года проведет как минимум два матча в Санкт-Петербурге. Некоторые из команд смогут трижды сыграть дома — это определить финальная жеребьевка. В том случае, если обе страны-хозяйки в отдельной группе вышли в финальную стадию, специальная жеребьевка решит, где пройдет их очная встреча. Полностью расклады с домашними командами пока выглядят так:

Группа A: Италия («Олимпико», Рим), Азербайджан («Олимпийский», Баку)

Группа B: Россия («Санкт-Петербург», Санкт-Петербург), Дания («Паркен», Копенгаген)

Группа C: Нидерланды («Йохан Кройфф Арена», Амстердам), Румыния («Арена Националэ», Бухарест)

Группа D: Англия («Уэмбли», Лондон), Шотландия («Хэмпден Парк», Глазго)

Группа E: Испания («Сан-Мамес», Бильбао), Ирландия («Дублин Арена», Дублин)

Группа F: Германия («Арена Мюнхен», Мюнхен), Венгрия («Ференц Пушкаш», Будапешт).

Что интересно, российская сборная в теории сможет сыграть дома даже четыре матча. Это произойдет в том случае, если Дания, что маловероятно, не сможет пройти квалификационный раунд (в таком случае Россия проведет три матча в Санкт-Петербурге), а, если займет третье место в группе и дойдет до четвертьфинала, то и четвертый, но пока это далеко от реальности.

Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы состоится 30 ноября и пройдет в Бухаресте.

Сборной России в рамках квалификационного этапа остается провести два матча. 16 ноября наша команда примет бельгийцев в Санкт-Петербурге, и в этом поединке во многом решится, кто займет первое место в группе. А спустя три дня, 19 ноября, россияне завершат отборочный цикл игрой против Сан-Марино.