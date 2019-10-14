La Gazzetta dello Sport: Черчесов изменил сборную России до неузнаваемости

— Черчесов мало говорит, но многое понимает, — написал Пьетрелла в своей статье. — Его усы стали иконой после исторической победы над Испанией. Он превратил «Лужники» в Сталинград, где не выигрывает практически никто. До лета 2018 года Черчесов был «мистером никто». Все смеялись над его схемой в 5 защитников. Они уже мечтают о подвиге на Евро-2008, когда Россия с Аршавиным обыграла Голландию в четвертьфинале. Как знать!