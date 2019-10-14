Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Руанда
Танзания
00
Футбол. Сборные
20:00
Чехия
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
20:00
Египет
Ботсвана
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Косово
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Болгария
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Украина
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Литва
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Молдавия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Франция
Турция
Футбол. Сборные
15.10
Венесуэла
Тринидад и Тобаго
Все события
Фоторепортажи
37Эффектные Попова/Мозгов, молодые русские чемпионы, удрученный Воронов — фотообзор Finlandia Trophy
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
18:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

La Gazzetta dello Sport: Черчесов изменил сборную России до неузнаваемости

Журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Пьетрелла высоко оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова после досрочного выхода на Евро-2020.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

— Черчесов мало говорит, но многое понимает, — написал Пьетрелла в своей статье. — Его усы стали иконой после исторической победы над Испанией. Он превратил «Лужники» в Сталинград, где не выигрывает практически никто. До лета 2018 года Черчесов был «мистером никто». Все смеялись над его схемой в 5 защитников. Они уже мечтают о подвиге на Евро-2008, когда Россия с Аршавиным обыграла Голландию в четвертьфинале. Как знать!

Черчесов — твердый бескомпромиссный «советский» человек. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на его сайт, который наполнен серо-металлическими оттенками. Он напоминает лютую московскую зиму, и в этом его сила. Черчесов изменил сборную Россию до неузнаваемости благодаря трудолюбию и дисциплине.

Читайте также
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
«Русская вечеринка». Как отреагировали на разгром кипрские СМИ
Тедеско — опасная ставка. «Спартак» назначил нового тренера
Дзюба: Раз Саламыч сказал выиграть Евро, значит, будем пытаться
«Других нет»: Хабиб назвал следующего соперника
Два матча в Петербурге: где Россия будет играть на Евро
Виктор Онопко: тренер ЦСКА, защитник «Спартака» (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь