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21:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы знали, как играют казахи, но они начали играть по-другому». Голкипер «Реала» из сборной Бельгии — о победе над Казахстаном

Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился своим мнением о матче на «Астана-Арене» против Казахстана, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: nordeclair.be

«Было нелегко проводить матч на искусственном газоне, что не очень приятно. Но мы были хорошо сфокусированы. Мы знали, как играют казахи, но они начали играть по-другому, более агрессивно. Судья тоже много ошибался. В целом, мы хорошо справились. Первые 10−15 минут они были очень сложными. Затем мы забили очень хороший гол, а затем их давление стало меньше. Во втором тайме мы быстро забили второй гол и контролировали ход игры. Мы могли забить и третий гол, но выигрывать и не пропустить всегда хорошо. Теперь поедем в Россию, где ожидает совсем другой матч. Там будет намного сложнее. Надеюсь, мы сможем и там победить. Было бы неплохо завершить квалификацию подобным образом», приводит слова Куртуа сайт sporza.be.

Напомним, что Казахстан проиграл Бельгии со счетом 0:2. Это поражение отбросило Казахстан с семью очками с четвертого места на пятое, тогда как лидерство с 24 очками в активе удержала Бельгия, опередившая идущую следом Россию на три пункта. На третьей и четвертой строчках расположились Кипр и Шотландия, имеющие на своем счету десять и девять баллов соответственно. Последняя, шестая позиция в таблице осталась за командой Сан-Марино, проигравшей восемь игр с разницей мячей 0−43.

Следующие матчи группы I отборочного цикла Евро-2020 пройдут 16 ноября. В этот день сыграют Кипр — Шотландия, Россия — Бельгия и Сан-Марино — Казахстан.

Казахстан
0:2
Первый тайм: 0:1
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I13.10.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Astana Arena, 26801 зритель
Главные тренеры
Михал БилекРоберто Мартинес
Голы
Миши Батшуайи21′
Тома Менье53′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Тибо Куртуа
2Сергей Малый
57′
2Тоби Алдервейрелд
6Айбол Абикен
90+3′
5Ян Фертонген
15Александр Марочкин
15Тома Менье
18Дмитрий Шомко
6Аксель Витсель
82′
21Абзал Бейсебеков
83′
16Торган Азар
23Олжас Керимжанов
19Деннис Прат
9Бауыржан I Исламхан
10Эден Азар
16Гафуржан Суюмбаев
61′
3Томас Фермален
90′
11Ян Вороговский
4Брандон Мехеле
10Георгий Жуков
36′84′
14Дрис Мертенс
78′
13Тохтар Жангылышбай
11Янник Феррейра-Карраско
20Максим Федин
71′
23Миши Батшуайи
11′78′
14Юрий Перцух
9Кристиан Бентеке
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)10
1Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
12Фолы11
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяГедиминас Мажейка(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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