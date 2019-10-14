«Мы знали, как играют казахи, но они начали играть по-другому». Голкипер «Реала» из сборной Бельгии — о победе над Казахстаном

«Было нелегко проводить матч на искусственном газоне, что не очень приятно. Но мы были хорошо сфокусированы. Мы знали, как играют казахи, но они начали играть по-другому, более агрессивно. Судья тоже много ошибался. В целом, мы хорошо справились. Первые 10−15 минут они были очень сложными. Затем мы забили очень хороший гол, а затем их давление стало меньше. Во втором тайме мы быстро забили второй гол и контролировали ход игры. Мы могли забить и третий гол, но выигрывать и не пропустить всегда хорошо. Теперь поедем в Россию, где ожидает совсем другой матч. Там будет намного сложнее. Надеюсь, мы сможем и там победить. Было бы неплохо завершить квалификацию подобным образом», приводит слова Куртуа сайт sporza.be.