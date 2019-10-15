Сборная Молдовы потерпела сокрушительное домашнее поражение от Албании в отборе на Евро-2020

Три мяча гости забили еще в первом тайме. Неважно сыграл наш голкипер Алексей Кошелев, его вина во втором и третьем пропущенных мячах. Во втором тайме сборная Молдовы пропустила четвертый мяч. Его издевательски пяткой на 90-й минуте забил Манай. Наша команда по-прежнему остается на последнем месте в своей отборочной группе. Даже сборная Андорры стоит выше нас.