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00:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Сборная Молдовы потерпела сокрушительное домашнее поражение от Албании в отборе на Евро-2020

Сборная Молдовы потерпела сегодня, 14 октября, очередное разгромное поражение в отборочном цикле к Евро-2020. Наша команда уступила на своем поле Албании со счетом 0:4.

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Три мяча гости забили еще в первом тайме. Неважно сыграл наш голкипер Алексей Кошелев, его вина во втором и третьем пропущенных мячах. Во втором тайме сборная Молдовы пропустила четвертый мяч. Его издевательски пяткой на 90-й минуте забил Манай. Наша команда по-прежнему остается на последнем месте в своей отборочной группе. Даже сборная Андорры стоит выше нас.

В ноябре сборной Молдовы предстоит сыграть еще два матча в рамках отбора на Евро: Сначала на выезде против Франции (14 ноября), затем дома против команды Исландии (17 ноября).

Молдавия
0:4
Первый тайм: 0:3
Албания
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа H14.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Zimbru
Главные тренеры
Семен АльтманЭдоардо Рейя
Голы
Соколь Чикалеши22′
Кейди Баре34′
Лоренц Траши40′
Рэй Манай90′
Составы команд
23Алексей Кошелев
23Томас Стракоша
2Олег Рябчук
62′
5Фредерик Весели
5Вячеслав Посмак
6Берат Джимсити
14Анатолие Препелицэ
81′
17Кастриот Дермаку
22Дину Граур
38′
8Клаус Гьясула
82′
7Артур Ионицэ
14Лоренц Траши
9Евгений Чеботару
58′
22Амир Абраши
18Георге Антон
10Рэй Манай
4Виктор Мудрак
29′31′
18Ардиан Исмайли
89′
6Артем Разгонюк
20Мараш Кумбулла
16Александр Суворов
60′
7Кейди Баре
46′89′
19Александр Бойчук
11Линдон Селахи
20Евгений Сидоренко
80′
16Соколь Чикалеши
57′76′
17Константин Санду
21Одисе Роши
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)15
1Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
0Угловые4
14Фолы13
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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