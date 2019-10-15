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14 октября, источник: ТАСС

Сборная Украины обыграла команду Португалии и досрочно вышла на ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 15 октября. Сборная Украины по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года благодаря домашней победе в матче отборочного турнира над действующим чемпионом Европы, командой Португалии, со счетом 2:1.

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Источник: Reuters

В составе сборной Украины голы забили Роман Яремчук (6-я минута) и Александр Ярмоленко (27), у команды Португалии отличился Криштиану Роналду (72, с пенальти). На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален украинский защитник Тарас Степаненко. Роналду забил свой 95-й гол в 162 встречах в составе национальной команды. По этому показателю Роналду занимает второе место в истории, уступая только Али Даеи, в активе которого 109 голов в 149 матчах за сборную Ирана.

Сборная Украины стала пятой сборной, сумевшей обеспечить себе досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года. Ранее в финальную часть турнира пробились команды Бельгии, Италии, России и Польши.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа B, 14.10.2019, 21:45

Литва1Сербия2

В другом матче группы B сборная Сербии в гостях обыграла команду Литвы (2:1). Сборная Украины занимает первое место в таблице, набрав 19 очков в семи матчах. За тур до конца отборочного турнира украинцы стали недосягаемыми для сборных Португалии (второе место) и Сербии (третье место), в активе которых по 11 и 10 очков очков соответственно после шести матчей. Четвертое место занимает сборная Люксембурга (4 очка, 6 матчей), последними идут литовцы (1 очко, 7 матчей).

Сборная Украины в третий раз сыграет на чемпионате Европы, украинские футболисты участвовали в турнирах 2012 и 2016 годов, оба раза команда не смогла выйти из группы. Согласно регламенту жеребьевки финальной части первенства Европы 2020 года, сборные России и Украины не смогут встретиться на групповом этапе, из-за чего сборная Украины не сможет попасть в группу B, три игры которой состоятся в Санкт-Петербурге. При этом украинская команда может сыграть в Санкт-Петербурге в матче четвертьфинала. Сборная России сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Результаты других матчей

Действующий чемпион мира и вице-чемпион Европы сборная Франции могла гарантировать себе выход на европейское первенство 2020 года, если бы обыграла дома команду Турции, однако их матч завершился ничейным результатом — 1:1. В другом матче группы H сборная Исландии на домашнем поле обыграла команду Андорры (2:0), а албанцы на выезде разгромили сборную Молдавии (4:0). В турнирной таблице группы H лидирует сборная Турции, набравшая 19 очков и опережающая идущих вторыми французов по результату личных встреч, далее идут команды Исландии (15), Албании (12), Андорры (3) и Молдавии (3).

В группе А сборная Англии на выезде разгромила команду Болгарии (6:0), футболисты из Косова дома обыграли команду Черногории (2:0). В турнирной таблице группы А лидирует сборная Англии, в активе которой 15 очков, далее идут команды Чехии (12), Косова (11), Черногории (3) и Болгарии (3).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Украина
2:1
Первый тайм: 2:0
Португалия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа B14.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)НСК Олимпийский
Главные тренеры
Андрей ШевченкоФернанду Сантуш
Голы
Роман Яремчук6′
Криштиану Роналду72′
Андрей Ярмоленко27′
Составы команд
12Андрей Пятов
1Руй Патрисиу
21Александр Караваев
2Нелсон Семеду
4Сергей Кривцов
5Рафаэл Геррейру
22Николай Матвиенко
3Пепе
26′
7Андрей Ярмоленко
47′
4Рубен Диаш
64′
8Руслан Малиновский
13Данилу Перейра
17Александр Зинченко
90+4′
7Криштиану Роналду
6Тарас Степаненко
25′72′
20Бернарду Силва
16Виталий Миколенко
90′
8Жоау Моутинью
56′
3Игорь Пластун
16Бруну Фернандеш
11Ромеру Бонфим Марлос
63′
10Жоау Мариу
68′
10Евгений Коноплянка
11Арминду Брума
9Роман Яремчук
73′
17Гонсалу Гедеш
45′
20Виктор Коваленко
90+5′
23Жоау Феликс
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)23
4Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
1Угловые9
11Фолы10
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Украина
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