Украина идет за Россией: Шевченко вывел свою сборную на Евро

Источник: Reuters

Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир

Группа B

Евро-2020. Отборочные Группа B, 14.10.2019, 21:45 Украина 2 Португалия 1

Евро-2020. Отборочные Группа B, 14.10.2019, 21:45 Литва 1 Сербия 2

С первых же минут встречи в Киеве Украина задавила Португалию агрессивным прессингом, а атаковала разнообразно. Как и положено лидеру группы — команда Андрея Шевченко опережала действующих чемпионов Европы на 5 очков. Главный тренер гостей Фернанду Сантуш на бровке дублировал выражение лица Криштиану Роналду: оба не понимали, почему ничего не получается.

С похожими чувствами за игрой со скамейки наблюдал Жоау Феликс — один из самых дорогих португальцев в истории. Понятно почему — Зинченко, Малиновский, Ярмоленко придумывали интересные комбинации, практически не задерживая мяч в центре.

Уже в начале встречи Яремчук оказался в нужном месте на добивании после здорово разыгранного углового, а через 20 минут Ярмоленко замкнул прострел Миколенко.

Центр обороны — Пепе и Диаш — уныло побрели к центру поля. В атаке тщетно что-то пытались создать полузащитник «Локо» Жоау Мариу, Бернарду Силва и Криштиану Роналду.

После перерыва несколько раз опасно била главная звезда гостей, а в середине тайма Роналду реализовал пенальти. Этот гол стал для Криштиану 700-м в карьере в официальным матчах.

Но это только чуть скрасило форварду «Ювентусу» мрачное настроение. Хотя Украина и осталась в меньшинстве, глобально на происходящее на поле это не повлияло. Только в самой концовке Португалия создала два опасных момента — в одном мяч даже угодил в крестовину — но счет остался прежним.

Украина едет на Евро-2020! Давно болельщики на главном стадионе страны в Киеве не были такими счастливыми.

Группа А

Евро-2020. Отборочные Группа A, 14.10.2019, 21:45 Косово 2 Черногория 0

Евро-2020. Отборочные Группа A, 14.10.2019, 21:45 Болгария 0 Англия 6

После неудачного выезда англичан в Чехию (1:2) британская пресса стала искать причины неудачи не только в игре, но и в микроклимате внутри команды. Так полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона, который поехал из расположения «Трех львов» лечиться, скоро обнаружили совсем не на базе вместе с физиотерапевтом, а в казино. Так 22-летний хавбек «отметил» свой первый в карьере вызов в сборную.

Но главный тренер островитян Гарет Саутгейт вряд ли уделил этому слишком много внимания. Во встрече с Болгарией — аутсайдером группы — он заменил партнера Гарри Магуайра в центре обороны: вместо Майкла Кина появился Тайрон Мингс. Для него это стало дебют в отборочных матчах.

В этой конфигурацией и без Деклана Райса в центре поля, у англичан, судя по всему, стало получаться лучше. Результат был добыт уже в первом тайме, когда Болгария получила в свои ворота четыре гола. Рэшфорд забил настолько красиво, что не поддержать его активность партнеры просто не имели права.

Продолжил забивать Росс Баркли.

А Стерлинг уже просто добивал соперника.

Англия все-таки оторвалась от Чехии на три очка, и пока не обеспечила выход в финальную часть Евро-2020. Вряд ли кто-то знал, что Косово будет преследовать лидеров группы до самого конца.

Группа H

Евро-2020. Отборочные Группа H, 14.10.2019, 21:45 Франция 1 Турция 1

Евро-2020. Отборочные Группа H, 14.10.2019, 21:45 Исландия 2 Андорра 0

Евро-2020. Отборочные Группа H, 14.10.2019, 21:45 Молдавия 0 Албания 4

Едва ли французы перед стартом отборочного турнира могли предположить, что Турция станет настолько неудобным соперником. Действующие чемпионы мира проиграли только раз в группе — и как раз прямым конкурентам. Именно поэтому команда Шенола Гюнеша перед второй встречей занимала первое место.

От «Трехцветных» не ждали убедительной победы. Дешам с трудом справляется без отсутствия Мбаппе, Погба и Усмана Дембеле. Гризманну и Коману тяжело в линии атаки без их поддержки. Это показала и новая встреча с Турцией.

Несмотря на преимущество в первом тайме и несколько хороших моментов, французы никак не могли преобразовать их в голы. А после перерыва, возможно, от безысходности просто потухли — и уже атаковала Турция. Гол Жиру стал следствием разыгранного углового и не вытекал из логики матча.

Поэтому когда Турция сравняла счет, мало кто удивился.