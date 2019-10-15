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01:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Украина идет за Россией: Шевченко вывел свою сборную на Евро

Главным событием понедельника в отборочном турнире Евро-2020 стала победа украинцев над Португалией (2:1). Этот результат обеспечил жовто-блакитным путевку на ЧЕ.

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Источник: Reuters

Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир

Группа B

Евро-2020. Отборочные
Группа B, 14.10.2019, 21:45

Украина2Португалия1

Евро-2020. Отборочные
Группа B, 14.10.2019, 21:45

Литва1Сербия2

С первых же минут встречи в Киеве Украина задавила Португалию агрессивным прессингом, а атаковала разнообразно. Как и положено лидеру группы — команда Андрея Шевченко опережала действующих чемпионов Европы на 5 очков. Главный тренер гостей Фернанду Сантуш на бровке дублировал выражение лица Криштиану Роналду: оба не понимали, почему ничего не получается.

С похожими чувствами за игрой со скамейки наблюдал Жоау Феликс — один из самых дорогих португальцев в истории. Понятно почему — Зинченко, Малиновский, Ярмоленко придумывали интересные комбинации, практически не задерживая мяч в центре.

Уже в начале встречи Яремчук оказался в нужном месте на добивании после здорово разыгранного углового, а через 20 минут Ярмоленко замкнул прострел Миколенко.

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Центр обороны — Пепе и Диаш — уныло побрели к центру поля. В атаке тщетно что-то пытались создать полузащитник «Локо» Жоау Мариу, Бернарду Силва и Криштиану Роналду.

После перерыва несколько раз опасно била главная звезда гостей, а в середине тайма Роналду реализовал пенальти. Этот гол стал для Криштиану 700-м в карьере в официальным матчах.

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Но это только чуть скрасило форварду «Ювентусу» мрачное настроение. Хотя Украина и осталась в меньшинстве, глобально на происходящее на поле это не повлияло. Только в самой концовке Португалия создала два опасных момента — в одном мяч даже угодил в крестовину — но счет остался прежним.

Украина едет на Евро-2020! Давно болельщики на главном стадионе страны в Киеве не были такими счастливыми.

Группа А

Евро-2020. Отборочные
Группа A, 14.10.2019, 21:45

Косово2Черногория0

Евро-2020. Отборочные
Группа A, 14.10.2019, 21:45

Болгария0Англия6

После неудачного выезда англичан в Чехию (1:2) британская пресса стала искать причины неудачи не только в игре, но и в микроклимате внутри команды. Так полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона, который поехал из расположения «Трех львов» лечиться, скоро обнаружили совсем не на базе вместе с физиотерапевтом, а в казино. Так 22-летний хавбек «отметил» свой первый в карьере вызов в сборную.

Но главный тренер островитян Гарет Саутгейт вряд ли уделил этому слишком много внимания. Во встрече с Болгарией — аутсайдером группы — он заменил партнера Гарри Магуайра в центре обороны: вместо Майкла Кина появился Тайрон Мингс. Для него это стало дебют в отборочных матчах.

В этой конфигурацией и без Деклана Райса в центре поля, у англичан, судя по всему, стало получаться лучше. Результат был добыт уже в первом тайме, когда Болгария получила в свои ворота четыре гола. Рэшфорд забил настолько красиво, что не поддержать его активность партнеры просто не имели права.

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Продолжил забивать Росс Баркли.

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А Стерлинг уже просто добивал соперника.

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Англия все-таки оторвалась от Чехии на три очка, и пока не обеспечила выход в финальную часть Евро-2020. Вряд ли кто-то знал, что Косово будет преследовать лидеров группы до самого конца.

Группа H

Евро-2020. Отборочные
Группа H, 14.10.2019, 21:45

Франция1Турция1

Евро-2020. Отборочные
Группа H, 14.10.2019, 21:45

Исландия2Андорра0

Евро-2020. Отборочные
Группа H, 14.10.2019, 21:45

Молдавия0Албания4

Едва ли французы перед стартом отборочного турнира могли предположить, что Турция станет настолько неудобным соперником. Действующие чемпионы мира проиграли только раз в группе — и как раз прямым конкурентам. Именно поэтому команда Шенола Гюнеша перед второй встречей занимала первое место.

От «Трехцветных» не ждали убедительной победы. Дешам с трудом справляется без отсутствия Мбаппе, Погба и Усмана Дембеле. Гризманну и Коману тяжело в линии атаки без их поддержки. Это показала и новая встреча с Турцией.

Несмотря на преимущество в первом тайме и несколько хороших моментов, французы никак не могли преобразовать их в голы. А после перерыва, возможно, от безысходности просто потухли — и уже атаковала Турция. Гол Жиру стал следствием разыгранного углового и не вытекал из логики матча.

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Поэтому когда Турция сравняла счет, мало кто удивился.

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Французы остаются на втором месте группе — там, видимо, и закончат турнир. Им никак не угрожает Исландия, однако противостояние Турции они теперь точно проиграли.

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