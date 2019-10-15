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13:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Форвард сборной Англии назвал болгарских болельщиков идиотами

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг раскритиковал болельщиков национальной команды Болгарии после выездного матча в рамках квалификации Евро-2020. Об этом футболист написал в своем Twitter.

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Источник: AP 2019

«Жаль, что на стадионе Болгарию представляют такие идиоты. Как бы там ни было, 6:0 — и мы возвращаемся домой. По крайней мере мы сделали свое дело», — заявил футболист.

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Встреча сборных Англии и Болгарии состоялась 14 октября в Софии и завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. По ходу матча главный арбитр несколько раз останавливал игру из-за расистских оскорблений в адрес темнокожих игроков англичан. По окончании поединка Футбольная ассоциация Англии обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой о расследовании инцидента.

Стерлинг в матче с Болгарией оформил дубль и отметился голевой передачей. Всего на счету 24-летнего игрока восемь забитых мячей и пять передач в шести встречах квалификации чемпионата Европы. Англия с 16 очками лидирует в своей отборочной группе.

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Болгария
0:6
Первый тайм: 0:4
Англия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа A14.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Vasil Levski National Stadium
Главные тренеры
Красимир БалаковГарет Саутгейт
Голы
Маркус Рэшфорд(Росс Баркли)7′
Росс Баркли(Рахим Стерлинг)20′
Росс Баркли(Харри Кейн)32′
Рахим Стерлинг(Харри Кейн)45+3′
Рахим Стерлинг(Джордан Хендерсон)69′
Харри Кейн85′
Составы команд
23Пламен Илиев
1Джордан Пикфорд
4Георги Пашов
2Киран Триппьер
3Петар Занев
3Бен Чилвелл
15Георгий Терзиев
5Тайрон Мингс
21Камен Хаджиев
6Харри Магуайр
10Ивелин Попов
4Харри Уинкс
7Георгий Костадинов
8Джордан Хендерсон
4′
11Кирил Десподов
9Харри Кейн
9Кристальду Фариас Вандерсон
76′
10Росс Баркли
72′
16Кристиян Малинов
19Мэйсон Маунт
8Георгий Сармов
45′
11Маркус Рэшфорд
76′
12Божидар Краев
21Каллум Уилсон
19Исмаил Иса
68′
7Рахим Стерлинг
73′
18Галин Иванов
17Джейдон Санчо
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)20
2Удары в створ13
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
6Фолы10
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяИван Бебек(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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