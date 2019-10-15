Пласидо Доминго поздравил сборную России по футболу с выходом в финальную часть ЧЕ-2020

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«Я поздравляю российскую сборную, она вышла в финал, я футбольный болельщик. Я следовал за испанской сборной на чемпионате мира в прошлом году, когда он был в России, все было организовано потрясающе», — сказал Доминго.

Он отметил, что в ходе чемпионата побывал в нескольких городах, где проходили матчи с участием сборной Испании, и везде все было организовано отлично.