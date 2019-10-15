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15:35 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмет вошел в состав казахстанской «молодежки» на матч отбора на Евро

Определился стартовый состав молодежной сборной Казахстана U-21 на матч с Македонией, сообщается на сайте КФФ.

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Источник: Reuters

Встреча отборочного раунда чемпионата Европы-2021 в группе 6 состоится сегодня, 15 октября, и начнется в 18:30 по времени Нур-Султана.

Казахстан U-21: Мухаммеджан Сейсен (В) (К) — Геворг Наджарян, Рауан Орынбасар, Алибек Касым, Талгат Кусяпов — Султан Сагнаев, Адам Адахаджиев, Жан-Али Пайруз — Дмитрий Бачек, Еркебулан Сейдахмет, Оралхан Омиртаев;.

Резерв: Данил Устименко (В), Нияз Шугаев, Лев Скворцов, Динмухаммед Кашкен, Арман Кенесов, Султанбек Астанов, Рамазан Каримов, Артур Шушеначев, Георгий Захаренко;.

Старший тренер — Александр Москаленко.

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