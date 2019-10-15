Сейдахмет вошел в состав казахстанской «молодежки» на матч отбора на Евро
Определился стартовый состав молодежной сборной Казахстана U-21 на матч с Македонией, сообщается на сайте КФФ.
Определился стартовый состав молодежной сборной Казахстана U-21 на матч с Македонией, сообщается на сайте КФФ.
Встреча отборочного раунда чемпионата Европы-2021 в группе 6 состоится сегодня, 15 октября, и начнется в 18:30 по времени
Казахстан U-21: Мухаммеджан Сейсен (В) (К) — Геворг Наджарян, Рауан Орынбасар, Алибек Касым, Талгат Кусяпов — Султан Сагнаев, Адам Адахаджиев,
Резерв: Данил Устименко (В), Нияз Шугаев, Лев Скворцов, Динмухаммед Кашкен, Арман Кенесов, Султанбек Астанов, Рамазан Каримов, Артур Шушеначев, Георгий Захаренко;.
Старший тренер — Александр Москаленко.