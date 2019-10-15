Про Черчесова вышла статья в Gazzetta dello Sport. О чём это говорит

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Материал в главном спортивном СМИ Италии, La Gazzetta dello Sport, называется так: «Правила и дисциплина. Как “советский” Черчесов изменил команду». В статье хватает того, что в русском языке называется клюквой, и есть просто неуместные вещи. Например, сравнение: «Стадион “Лужники” превратился в футбольный Сталинград». Такое нельзя сравнивать. Но автор Франческо Пьетрелла вряд ли хотел кого-то задеть: он искал метафору, которую поймут итальянцы. Есть и просто неточности: мать Черчесова названа домработницей, хотя она была домохозяйкой. Возможно, подвёл онлайн-переводчик с русского на итальянский. Но это детали.

Главное — материал в целом верно, хотя и без особых подробностей, передаёт эволюцию сборной России при Черчесове. Описывает ситуацию с Денисовым, которого многие хотели видеть в команде (и правда, хотели). Описывает эволюцию взаимоотношений с Дзюбой (от опалы до ключевой роли в команде). Описывает ключевые элементы строительства с нуля до четвертьфинала чемпионата мира: игровая дисциплина, трудовая этика, тактическая адаптация стиля под состав.

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Громкого повода для появления статьи именно сейчас нет — Россия в последние дни не выбивала испанцев, не была в шаге от полуфинале ЧМ, и даже не обошла бельгийцев в группе. Просто гарантировала место на чемпионате Европы в группе с Шотландией, Казахстаном и Кипром. Для мирового футбола это третьестепенное событие, La Gazzetta dello Sport такие отбивает новостями, в крайнем случае — мини-текстами, посвящёнными конкретному матчу. Но написали аналитический материал. И, вообще-то, это сенсация.

За последние лет 10 мы привыкли к тому, что сборная России относится к числу команд, которыми стабильно НЕ интересуются во всём мире. Вокруг нас нет хайпа. Это можно понять: у нас нет ни одной суперзвезды, команда не играет в модный атакующий футбол, а тренер не даёт эпатажных комментариев.

Более того, в последние годы сборная России утратила последнее качество, благодаря которому иногда прорывалась в мировые новости: скандальность. Серьёзно, трудно вспомнить, когда сборная была настолько скучной. При этом интерес к ней растёт. Оказывается, даже не только в России.

Думаю, не потому, что Россия поднялась на пару мест в рейтинге ФИФА. И не потому что выиграла 5:0, а не, скажем, 3:1. Есть одно фундаментальное изменение, следствием которого можно считать и результаты, и проснувшийся интерес к команде в мире.

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Сборная России находит себя.

Это не так просто, как кажется. Наше место в футбольном мире после распада СССР менялось несколько раз, причём драматически резко. В первые годы, по инерции, мы считали себя (и считались в мире) одними из фаворитов любого соревнования. Результаты категорически не соответствовали самоощущению. Иногда это было объективно: как в группе смерти в 1996 году. Иногда вмешивались нефутбольные причины (конфликт с ведущими игроками перед ЧМ-94), иногда мистические (ошибка Филимонова). Внезапный триумф 2008 года стал возможен не благодаря кропотливой системной работе по выходу на турнир, а благодаря хорватам. Упс. А после того триумфа всю страну немного занесло: показалось, что мы вернулись. Показалось, что у нас есть класс. И это в современном футболе, где класса без игровой дисциплины не хватит даже бразильцам.

Провал на Евро-2016 спровоцировал волну самоуничижения. В рейтинг ФИФА было страшно смотреть. Да, понятно, что там одни дураки сидят, а что, если нет? Что если рейтинг — объективный? А потом у всех начался отбор к ЧМ-2018, все стали набирать очки, и Россия опустилась ещё ниже. Самый низкий рейтинг у страны-хозяйки чемпионата мира в истории. Дно.

От высшей точки развития сборной до низшей прошло очень мало времени, всего несколько лет. Такие потрясения могут вызвать футбольный комплекс. Он существует, если не верите, спросите у бразильцев, которые пришли на стадион, чтобы увидеть 1:7, или у любого болельщика «ПСЖ». Сборную России так пошвыряло вверх-вниз за последние 10 лет (а до этого тоже неплохо пошвыряло после распада СССР), что кризис самоидентификации был, наверное, неизбежен. Покер Аршавина на «Энфилде» и Марибор — слишком контрастные события, чтобы происходить одновременно и с одними и теми же людьми. Преображение при Слуцком во время отбора на ЧЕ-2016 было невероятно быстрым, но обратная замена кареты на тыкву — мгновенной. Граница между «горы свернём» и «мы — дно» — стёрлась, всё происходило в одно время. Абсурд.

Отсюда появление специфического раздвоения личности в нашем футболе. Игроки, убеждённые, что они — непризнанные художники. Играющие на классе там, где надо играть насмерть. Болельщики, убеждённые, что сборная — дно. Но при этом болеющие так, как будто их команда — как минимум Испания. За слабые команды ведь болеют независимо от результатов.

Это болельщики «Реала» освистывают своих после поражений — на то они и «Реал». Представить себе что-то подобное дождливым вечером в Стоке просто невозможно. Добавьте сюда журналистов, которые, как принято в нашей профессии, делают каждое событие больше, чем в жизни. Поражение — значит, худшее в истории, победа — таких ещё не было. Всё это родило ситуацию, одновременно нездоровую и гармоничную. Гармоничную в общей неадекватности.

Черчесов это исправил. Пишу об этом сейчас, а не после четвертьфинала чемпионата мира, потому что тогда не был уверен. А сейчас уверен.

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Убедили не результаты. Вообще, когда речь идёт не Франции, Германии и ещё паре команд, лучше не думать о результатах. Убедила одна деталь. Последовательная позиция Черчесова, которая, кстати, некоторых смущает. Когда этого человека поздравляли с результатом на чемпионате мира, он не радовался. «Чему радоваться? Мы же не выиграли». Когда его поздравляют с досрочным выходом на чемпионат Европы, он не радуется. «Это обычный эпизод. Праздновать можно с кубком в руках».

Вот это отсутствие радости главного тренера — небольшой, второстепенный, но, на мой взгляд, ключевой показатель перемен. Возможно, Черчесов не радуется, только потому что он, как пишут хейтеры, в космосе. Ну и что? Если и так, он всё равно на связи с командой. В том смысле, что команда верит тренеру. Пока он не доволен — они стараются ещё сильнее. Но я считаю, что дело не в космосе. Не такой характер у тренера, чтобы он впал в эйфорию. Это мотивация.

Сборная наконец-то уловила, в чём ее главное достоинство: в старании. В том, чтобы выполнять установку тренера не на 93,5%, а на 94,3%. Как только болельщики разглядели это старание, поддержка зашкалила. Мы (сборная) — не лучшие в мире, но мы стараемся больше всех.

Мы (болельщики) — поддерживаем вас за старание. И у этой схемы есть хранитель — вечно хмурый тренер, который подстёгивает одних больше стараться, а других сильнее поддерживать.

На мой взгляд, это отличная ситуация для команда-середняка. Гармоничная, дающая возможность для развития. Да, кстати: мы — середняк. Просто напоминаю. Про таких даже клише есть: крепкий середняк. Такой, с характером. В матче с Бельгией фаворитом будет Бельгия. Я не уверен в победе над Бельгией, но уверен, что после матча игроки подойдут к болельщикам, а Черчесов скажет: «У нас не было равнодушных».

В этом разнице между эйфорией и старательностью. Команда в эйфории после поражения теряется, сомневается в себе. Старательная команда после поражения старается ещё больше.

До сих пор я не говорил о результатах, потому что они не главное, но в конце можно и о них. Когда средняя команда начинает пробивать головой потолок не через самообман («да ведь у нас состав не хуже, чем у голландцев!»), а через старание и дисциплину, всё решает прочность головы и прочность потолка. Одной только прочности головы недостаточно. Но если повезёт, как Турции в 2002, Коста-Рике в 2014, Греции в 2004 — то по жребию может попасться треснувший потолок. Требующий ремонта. Рассчитывать на это глупо, но надеяться — можно и нужно. Испания была именно таким потолком в 2018 году. Когда это происходит, решает уже прочность головы. У этой сборной России голова прочная.