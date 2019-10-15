Новая роль Исламхана, или почему в сборной Казахстана нет стабильного нападающего

В ходе нынешнего отборочного цикла Билек использовал разных нападающих, зачастую он отталкивался от текущей формы игроков, но в недавнем матче с Бельгией чешский специалист пошел на интересный шаг. В центре нападения играл Бауыржан Исламхан, получилась роль ложной девятки, поскольку капитан сборной часто отходил вглубь, искал и освобождал пространство под Максима Федина.
Но присутствие Исламхана на этой позиции лишь подчеркнуло одну острую и старую проблему — у сборной по-прежнему нет стабильного нападающего.
Со старта отборочного цикла Билек использовал шесть разноплановых форвардов: Бауыржана Турысбека, Романа Муртазаева, Абата Аймбетова, Токтара Жангылышбая, Алексея Щеткина и Сергея Хижниченко. Из них в квалификации результативно отличился только Щеткин (на Кипре).
Билек использовал разные сочетания, играл в два форварда, в одного, выдвигал в атаку Зайнутдинова, Исламхана, Федина, но ощутимых дивидендов это не приносило, нападающие все равно не забивали.
Безусловно, выход Исламхана в качестве оттянутого нападающего против Бельгии — это не только тактическое решение, но и вынужденное. Щеткин и Аймбетов выбыли, Турысбек и Муртазаев не впечатляют тренера, Жангылышлбай получил много игрового времени, но пока не использовал его продуктивно.
В ходе нынешнего отборочного цикла многие позиции в сборной устоялись, у команды есть блок в обороне, есть неплохой выбор в полузащите, но в нападении четкого решения нет. Билек ищет варианты, придумывает, однако сложности неминуемы.
В итоге выходит так, что больше пользы и опасности в нападении приносят наши крайние защитники — Суюмбаев и Вороговский. Оба уже забили в этом цикле, оба имели моменты в недавних играх с Кипром и Бельгией. Отлично, что Билек умеет менять акценты в игре, но не в силах тренера сделать так, чтобы латерали реализовывали моменты на уровне форвардов, это просто не их главная работа.