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16:35 (мск), источник: Vesti.kz

Новая роль Исламхана, или почему в сборной Казахстана нет стабильного нападающего

Нынешний отборочный цикл Евро-2020 складывается неплохо для сборной Казахстана, но у нее есть трудности в атакующей линии. Корреспондент Vesti.kz анализирует проблему форвардов в команде Михала Билека.

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Источник: Reuters

В ходе нынешнего отборочного цикла Билек использовал разных нападающих, зачастую он отталкивался от текущей формы игроков, но в недавнем матче с Бельгией чешский специалист пошел на интересный шаг. В центре нападения играл Бауыржан Исламхан, получилась роль ложной девятки, поскольку капитан сборной часто отходил вглубь, искал и освобождал пространство под Максима Федина.

Но присутствие Исламхана на этой позиции лишь подчеркнуло одну острую и старую проблему — у сборной по-прежнему нет стабильного нападающего.

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Со старта отборочного цикла Билек использовал шесть разноплановых форвардов: Бауыржана Турысбека, Романа Муртазаева, Абата Аймбетова, Токтара Жангылышбая, Алексея Щеткина и Сергея Хижниченко. Из них в квалификации результативно отличился только Щеткин (на Кипре).

Билек использовал разные сочетания, играл в два форварда, в одного, выдвигал в атаку Зайнутдинова, Исламхана, Федина, но ощутимых дивидендов это не приносило, нападающие все равно не забивали.

Безусловно, выход Исламхана в качестве оттянутого нападающего против Бельгии — это не только тактическое решение, но и вынужденное. Щеткин и Аймбетов выбыли, Турысбек и Муртазаев не впечатляют тренера, Жангылышлбай получил много игрового времени, но пока не использовал его продуктивно.

В ходе нынешнего отборочного цикла многие позиции в сборной устоялись, у команды есть блок в обороне, есть неплохой выбор в полузащите, но в нападении четкого решения нет. Билек ищет варианты, придумывает, однако сложности неминуемы.

В итоге выходит так, что больше пользы и опасности в нападении приносят наши крайние защитники — Суюмбаев и Вороговский. Оба уже забили в этом цикле, оба имели моменты в недавних играх с Кипром и Бельгией. Отлично, что Билек умеет менять акценты в игре, но не в силах тренера сделать так, чтобы латерали реализовывали моменты на уровне форвардов, это просто не их главная работа.

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