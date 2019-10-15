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17:11 (мск), источник: Sport24

Дзюба и чемпион мира по пляжному волейболу Стояновский устроили челлендж на футбольном поле

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба, а также чемпион мира по пляжному волейболу Олег Стояновский устроили волейбол-челлендж на футбольном поле. Видео было опубликовано на канале сборной России в ютубе.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Спортсмены сначала пробили штрафные удары рукой, причем использовали волейбольный мяч. Затем то же самое Стояновскому предложили исполнить ногами. Далее последовала серия пенальти и различные задания с ударом на технику.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что 9 сентября Олег Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым выиграли финал Мирового тура по пляжному волейболу в Риме.

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