Дзюба и чемпион мира по пляжному волейболу Стояновский устроили челлендж на футбольном поле
Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба, а также чемпион мира по пляжному волейболу Олег Стояновский устроили
Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба, а также чемпион мира по пляжному волейболу Олег Стояновский устроили
Спортсмены сначала пробили штрафные удары рукой, причем использовали волейбольный мяч. Затем то же самое Стояновскому предложили исполнить ногами. Далее последовала серия пенальти и различные задания с ударом на технику.
Напомним, что 9 сентября Олег Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым выиграли финал Мирового тура по пляжному волейболу в Риме.