Казахстанская «молодежка» на выезде сыграла вничью с Македонией в матче отбора на Евро

Матч шестой группы отборочного раунда Евро-2021 завершился со счетом 1:1.

Счет во встрече был открытл хозяевами поля на 20-й минуте, отличился Милан Ристовски. Казахстанцы же сравняли во втором тайме — на 75-й минуте команду спас от поражения Оралхан Омиртаев.

Отметим, что для казахстанской «молодежки» это был последний матч на турнире в 2019 году. Следующую встречу команда проведет уже 31 марта 2020-го — на выезде против Испании.