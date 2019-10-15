Казахстанская «молодежка» на выезде сыграла вничью с Македонией в матче отбора на Евро
Молодежная сборная Казахстана по футболу U-21 на выезде сыграла вничью с Северной Македонией, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Молодежная сборная Казахстана по футболу U-21 на выезде сыграла вничью с Северной Македонией, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч шестой группы отборочного раунда Евро-2021 завершился со счетом 1:1.
Счет во встрече был открытл хозяевами поля на 20-й минуте, отличился Милан Ристовски. Казахстанцы же сравняли во втором тайме — на 75-й минуте команду спас от поражения Оралхан Омиртаев.
Отметим, что для казахстанской «молодежки» это был последний матч на турнире в 2019 году. Следующую встречу команда проведет уже 31 марта 2020-го — на выезде против Испании.
После ничьей команда поднялась на второе место в группе, набрав 7 очков в пяти матчах. На первое же место вышла Македония, у которое такое же количество баллов и на две игры меньше.