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17:36 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская «молодежка» на выезде сыграла вничью с Македонией в матче отбора на Евро

Молодежная сборная Казахстана по футболу U-21 на выезде сыграла вничью с Северной Македонией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч шестой группы отборочного раунда Евро-2021 завершился со счетом 1:1.

Счет во встрече был открытл хозяевами поля на 20-й минуте, отличился Милан Ристовски. Казахстанцы же сравняли во втором тайме — на 75-й минуте команду спас от поражения Оралхан Омиртаев.

Отметим, что для казахстанской «молодежки» это был последний матч на турнире в 2019 году. Следующую встречу команда проведет уже 31 марта 2020-го — на выезде против Испании.

После ничьей команда поднялась на второе место в группе, набрав 7 очков в пяти матчах. На первое же место вышла Македония, у которое такое же количество баллов и на две игры меньше.

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