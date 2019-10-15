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18:01 (мск), источник: БЕЛТА

Молодежная сборная Беларуси сыграла вничью с Кипром в отборочном раунде футбольного ЧЕ-2021

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси в матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу (U-21) группы 7 не смогла обыграть команду Кипра — встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра проходила на стадионе «Аммохостос» в Ларнаке. В первом тайме белорусы преимущественно оборонялись, фактически не создав опасных моментов у ворот соперников. Киприоты действовали первым номером, постоянно держа в напряжении голкипера белорусов Павла Павлюченко. На 37-й минуте матча количество переросло в качество. У хозяев поля отличился защитник Христос Схелис.

После перерыва гости заметно активизировались, стараясь уйти от поражения. У ворот Антреаса Параскеваса начали возникать опасные моменты, один из них привел к голу. На 68-й минуте отличился Денис Гречихо, установивший окончательный счет встречи.

Турнирное положение в группе 7 после матча таково: Голландия — 6 очков (2 матча), Португалия — 6 (3), Норвегия — 4 (2), Беларусь — 4 (3), Кипр — 3 (3), Гибралтар — 0 (3).

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