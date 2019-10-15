Молодежная сборная Беларуси сыграла вничью с Кипром в отборочном раунде футбольного ЧЕ-2021

Игра проходила на стадионе «Аммохостос» в Ларнаке. В первом тайме белорусы преимущественно оборонялись, фактически не создав опасных моментов у ворот соперников. Киприоты действовали первым номером, постоянно держа в напряжении голкипера белорусов Павла Павлюченко. На 37-й минуте матча количество переросло в качество. У хозяев поля отличился защитник Христос Схелис.
После перерыва гости заметно активизировались, стараясь уйти от поражения. У ворот Антреаса Параскеваса начали возникать опасные моменты, один из них привел к голу. На 68-й минуте отличился Денис Гречихо, установивший окончательный счет встречи.
Турнирное положение в группе 7 после матча таково: Голландия — 6 очков (2 матча), Португалия — 6 (3), Норвегия — 4 (2), Беларусь — 4 (3), Кипр — 3 (3), Гибралтар — 0 (3).