В «Ман Сити» оценили эмоции Зинченко после победы Украины над португальцами

Источник: Reuters

Украинцы обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата Европы после того, как в понедельник обыграли дома сборную Португалии — 2:1.

В аккаунте английского клуба в Twitter размещен ролик из эфира украинского канала «Футбол 1», где Зинченко не скрывает эмоций от выхода национальной команды в финальную часть европейского первенства.