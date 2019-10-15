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20:01 (мск), источник: ТАСС

УЕФА возбудил дисциплинарное дело по итогам матча между сборными Болгарии и Англии

ТАСС, 15 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза (БФС) и Футбольной ассоциации Англии (FA) по итогам матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между командами Болгарии и Англии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Встреча прошла в понедельник в Болгарии и завершилась со счетом 6:0 в пользу англичан. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась.

УЕФА обвиняет БФС в расистском поведении фанатов (расистских песнях и использовании нацистских приветствий), бросании предметов на поле, неуважении к национальному гимну и показе повторов на табло. Во вторник глава БФС Борислав Михайлов подал в отставку. FA обвиняется в неуважении фанатов к национальному гимну и недостаточному числу стюардов с британской стороны.

Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией УЕФА, дата слушаний будет назначена позднее.

Болгария
0:6
Первый тайм: 0:4
Англия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа A14.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Vasil Levski National Stadium
Главные тренеры
Красимир БалаковГарет Саутгейт
Голы
Маркус Рэшфорд(Росс Баркли)7′
Росс Баркли(Рахим Стерлинг)20′
Росс Баркли(Харри Кейн)32′
Рахим Стерлинг(Харри Кейн)45+3′
Рахим Стерлинг(Джордан Хендерсон)69′
Харри Кейн85′
Составы команд
23Пламен Илиев
1Джордан Пикфорд
4Георги Пашов
2Киран Триппьер
3Петар Занев
3Бен Чилвелл
15Георгий Терзиев
5Тайрон Мингс
21Камен Хаджиев
6Харри Магуайр
10Ивелин Попов
4Харри Уинкс
7Георгий Костадинов
8Джордан Хендерсон
4′
11Кирил Десподов
9Харри Кейн
9Кристальду Фариас Вандерсон
76′
10Росс Баркли
72′
16Кристиян Малинов
19Мэйсон Маунт
8Георгий Сармов
45′
11Маркус Рэшфорд
76′
12Божидар Краев
21Каллум Уилсон
19Исмаил Иса
68′
7Рахим Стерлинг
73′
18Галин Иванов
17Джейдон Санчо
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)20
2Удары в створ13
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
6Фолы10
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяИван Бебек(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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