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20:03 (мск), источник: ТАСС

УЕФА открыл дело в отношении сборной Турции из-за провокационного поведения игроков

ТАСС, 15 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении Турецкой футбольной федерации по итогам матчей сборной Турции против команд Франции и Албании в рамках отборочного цикла чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Источник: AFP 2019

11 октября во время матча против сборной Албании (1:0) игроки турецкой команды отпраздновали победный гол, приложив руку к виску, имитируя воинское приветствие. Как указывает ряд французских СМИ, таким образом они намекали на начало военной операции Турции в Сирии. Так же футболисты праздновали гол в матче против команды Франции (1:1) 14 октября.

Был назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в связи с возможными провокационным поведением игроков национальной сборной Турции в матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против сборной Албании 11 октября и команды Франции 14 октября.

Сборная Турции занимает первое место в турнирной таблице группы Н, набрав в восьми матчах 19 очков. Следующий матч турецкая команда проведет против команды Исландии 14 ноября.

Франция
1:1
Первый тайм: 0:0
Турция
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа H14.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Stade de France, 78000 зрителей
Главные тренеры
Дидье ДешамШенол Гюнеш
Голы
Оливье Жиру(Антуан Гризманн)76′
Каан Айхан(Хакан Чалханоглу)82′
Составы команд
16Стив Манданда
12Мерт Гюнок
2Бенжамен Павар
13Умут Мераш
21Люка Эрнандез
49′
3Мерих Демирал
4Рафаэль Варан
4Чаглар Сеюнджю
5Клеман Лангле
14Махмут Текдемир
7Антуан Гризманн
81′
17Бурак Йылмаз
12Корентен Толиссо
21Ирфан Кахведжи
87′
17Мусса Сиссоко
18Кенан Караман
87′
11Кингсли Коман
87′
2Зеки Челик
53′
20Жонатан Иконе
22Каан Айхан
14Блез Матюиди
77′
7Туфан Озан
81′
8Тома Лемар
9Тосун Дженк
85′
10Виссам Бен Йеддер
72′
6Окай Йокушлу
45′
9Оливье Жиру
10Хакан Чалханоглу
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)5
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые0
10Фолы10
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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