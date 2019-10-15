Швеция — Испания: составы команд, Гранквист сыграет с первых минут
Стали известны составы Швеции и Испании на матч отборочного турнира Евро-2020. Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист выведет шведов с капитанской повязкой.
Стали известны составы Швеции и Испании на матч отборочного турнира Евро-2020. Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист выведет шведов с капитанской повязкой.
Швеция: Ольсен — Лустиг, Линделеф, Гранквист, Бенгтссон — С. Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг — Квайсон, Берг.
Испания: де Хеа — Карвахаль, Альбиоль, Иньиго Мартинес, Бернат — Фабиан Руис, Родри, Тиагу Алькантара — Оярсабаль, Морено, Себальос.