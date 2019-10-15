Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Марокко
Габон
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Алжир
Колумбия
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Швейцария
Ирландия
10
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Гибралтар
Грузия
02
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Швеция
Испания
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Румыния
Норвегия
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Фарерские острова
Мальта
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Израиль
Латвия
20
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Лихтенштейн
Италия
01
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Греция
Босния и Герцеговина
00
Футбол. Сборные
20:00
Дания
Люксембург
40
Футбол. Сборные
20:00
Мавритания
Ливия
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Армения
30
Футбол. Сборные
19:00
Чили
Гвинея
32
Футбол. Сборные
19:00
Кувейт
Туркмения
11
Футбол. Сборные
16.10
Боливия
Гаити
Футбол. Сборные
16.10
Перу
Уругвай
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
21:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Швеция — Испания: составы команд, Гранквист сыграет с первых минут

Стали известны составы Швеции и Испании на матч отборочного турнира Евро-2020. Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист выведет шведов с капитанской повязкой.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Швеция: Ольсен — Лустиг, Линделеф, Гранквист, Бенгтссон — С. Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг — Квайсон, Берг.

Испания: де Хеа — Карвахаль, Альбиоль, Иньиго Мартинес, Бернат — Фабиан Руис, Родри, Тиагу Алькантара — Оярсабаль, Морено, Себальос.

Испания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Российские футболисты разгромили эстонцев в отборочном матче МЧЕ
«Медали? Не в этом сезоне»: Леонид Федун объявил задачи Тедеско
УЕФА возбудил дело по итогам скандальной игры Болгария — Англия
«Авангард» одержал третью победу подряд над СКА в КХЛ
Немецкие СМИ: Разве «Спартак» — верный выбор для Тедеско?
Узбекский Овечкин восхитил Канаду невероятным голом (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь