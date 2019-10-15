Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Марокко
Габон
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Алжир
Колумбия
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Швейцария
Ирландия
10
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Гибралтар
Грузия
02
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Швеция
Испания
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Румыния
Норвегия
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Фарерские острова
Мальта
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Израиль
Латвия
20
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Лихтенштейн
Италия
01
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Греция
Босния и Герцеговина
00
Футбол. Сборные
20:00
Дания
Люксембург
40
Футбол. Сборные
20:00
Мавритания
Ливия
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Армения
30
Футбол. Сборные
19:00
Чили
Гвинея
32
Футбол. Сборные
19:00
Кувейт
Туркмения
11
Футбол. Сборные
16.10
Боливия
Гаити
Футбол. Сборные
16.10
Перу
Уругвай
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
21:39 (мск), источник: ТАСС

Российские футболисты разгромили эстонцев в отборочном матче молодежного ЧЕ-2021

ТАСС, 15 октября. Молодежная сборная России по футболу на выезде разгромила команду Эстонии со счетом 5:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Встреча прошла в Пярну.

Наверх

В составе российской команды голы на свой счет записали Федор Чалов (26-я минута, с пенальти), Максим Глушенков (35), Данил Глебов (65), Данил Круговой (69) и Никита Калугин (75). Глебов забил свой первый гол в профессиональной карьере через две минуты после выхода на замену в этом матче. Все футболисты, за исключением Чалова, забили свои первые мячи за молодежную сборную России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российская команда занимает второе место в группе 5, набрав 8 очков в четырех матчах. Лидирует сборная Польши (10 очков), третье место занимает команда Болгарии (5), четвертое — Сербии (4), пятое — Эстонии (3), шестое — Латвии (2). Все сборные провели по четыре матча.

В пятом туре сборная России примет команду Латвии в Ростове-на-Дону 15 ноября, в тот же день эстонцы на выезде сыграют с сербами. Молодежный чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словении с 13 по 27 июня 2021 года.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
А вы помните, как забивали Савин и Денисов? 13 лет победе молодежной сборной России над Португалией
Читайте также
Эстония U21
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия U21
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«Медали? Не в этом сезоне»: Леонид Федун объявил задачи Тедеско
УЕФА возбудил дело по итогам скандальной игры Болгария — Англия
«Авангард» одержал третью победу подряд над СКА в КХЛ
Немецкие СМИ: Разве «Спартак» — верный выбор для Тедеско?
Узбекский Овечкин восхитил Канаду невероятным голом (видео)
Швеция принимает Испанию в отборочном матче ЧЕ-2020 (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь