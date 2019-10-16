Юниорская сборная Беларуси по футболу победила Андорру в первом квалификационном раунде Евро-2020

Источник: РИА "Новости"

Первый гол в ворота андоррцев забил Павел Пашевич на 25-й минуте встречи. Спустя 3 минуты белорусы могли увеличить счет, однако Дмитрий Прищепа не реализовал пенальти. В дальнейшем матч проходил с подавляющим преимуществом белорусов, которые на второй добавленной минуте игры отличились во второй раз. Мяч забил Владислав Ложкин. В параллельной встрече шотландцы победили немцев со счетом 1:0.

Белорусские юниоры в предыдущих матчах добыли вничью в споре с шотландскими сверстниками (2:2) и крупно проиграли немцам (2:9).

Турнирное положение в группе 3 таково: Шотландия — 7 очков (3 матча), Германия — 6 (3), Беларусь — 4 (3), Андорра — 0 (3).