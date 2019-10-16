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00:01 (мск), источник: ТАСС

Сборная Испании по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года

ТАСС, 16 октября. Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Швеции со счетом 1:1 в гостевом матче отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года, испанцы досрочно обеспечили себе участие в финальной части турнира.

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Источник: Reuters

У шведов отличился форвард российского клуба «Краснодар» Маркус Берг (50-я минута), в составе испанской команды мяч забил Родриго (90+2). Голкипер испанской команды Давид де Хеа на 60-й минуте получил повреждение и был заменен.

Сборная Испании стала шестой командой, которая сумела обеспечить себе досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года. Ранее в финальную часть турнира пробились команды России, Бельгии, Италии, Польши и Украины.

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В других матчах группы F сборная Румынии сыграла вничью с норвежцами (1:1), а сборная Фарерских островов оказалась сильнее команды Мальты (1:0). После восьми туров команда Испании занимает первое место в группе, набрав 20 очков, на втором месте идет команда Швеции (15), третью строчку занимает команда Румынии (14), далее идут сборные Норвегии (11), Фарерских островов (3) и Мальты (3).

Евро-2020. Отборочные
Группа F, 15.10.2019, 21:45

Румыния1Норвегия1

Сборная Испании в седьмой раз подряд сыграет в финальной части европейского первенства, в последний раз испанская команда не смогла квалифицироваться на турнир в 1992 году. На предыдущем чемпионате Европы, который прошел во Франции в 2016 году, испанская команда в 1/8 финала уступила команде Италии (0:2). Испанцы являются трехкратными победителями континентального первенства (1964, 2008, 2012).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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Результаты других матчей игрового дня

В группе J сборная Италии, ранее обеспечившая себе выход в финальную часть турнира, разгромила команду Лихтенштейна (5:0), сборная Финляндии крупно переиграла команду Армении (3:0), греки обыграли сборную Боснии и Герцеговины (2:1). В турнирной таблице группы лидирует команда Италии (24), вторыми идут финны (15), третьими — армяне (10), далее идут команды Боснии и Герцеговины (10), Греции (8) и Лихтенштейна (2).

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В группе D сборная Грузии переиграла команду Гибралтара со счетом 3:2, ирландцы потерпели первое поражение в отборочном раунде, уступив швейцарцам (0:2). Первое место в группе занимает команда Ирландии, набравшая после семи матчей 12 очков, на втором месте идут датчане, у которых после шести игр также 12 очков. На третьей строчке расположилась сборная Швейцарии (11 очков после 6 игр), затем идут команды Грузии (8 очков) и Гибралтара (0).

Евро-2020. Отборочные
Группа D, 15.10.2019, 21:45

Швейцария2Ирландия0

В единственном матче группы G во вторник команда Израиля победила сборную Латвии со счетом 3:1. Лидируют в группе поляки, набравшие в восьми матчах 19 очков и обеспечившие себе участие в финальной части европейского первенства. На втором месте идут австрийцы (16), на третьем — сборная Северной Македонии (11), на четвертом — словенцы (11), на пятом — израильтяне (11), замыкают таблицу латвийские футболисты, не сумевшие набрать ни одного очка.

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