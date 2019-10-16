Испания вышла на Евро, Захави опять оторвался от Дзюбы
Традиционный обзор отборочных матчей Евро-2020.
Традиционный обзор отборочных матчей Евро-2020.
Ключевая встреча группы между Швейцарией и Ирландией находилась под угрозой срыва — накануне в Женеве прошел сильнейший ливень, и газон местного стадиона пришел в негодность. Еще за пару часов до стартового свистка не было ясно, сыграют ли команды в назначенное время. Однако инспекция УЕФА дала добро на проведение игры, хотя подобные видео ставят под вопрос целесообразность решения.
Ирландии с ее силовым футболом такое состояние поле было вроде бы на руку, но Швейцария к кошмарным условиям приспособилась первой и забила быстрый гол. В дальнейшем хозяева действовали по счету, но в одном из моментов газон все же сыграл за Ирландию — Родригес с пенальти пробил в угол, но мяч летел медленно, так что Рэндолф его отразил. Впрочем, Ирландии это не помогло — в меньшинстве она пропустила второй и проиграла первый матч в группе. Теперь в квинтете все максимально запуталось. Для России это даже хорошо: шансы Дании на прямую путевку на Евро-2020 уменьшились, а значит, мы можем провести все три матча на групповом этапе в
В другой встрече группы Грузия, казалось, легко обыграет Гибралтар — по истечении часа она вела со счетом 2:0. Но затем британцы забили первые голы в отборочном цикле, их авторы — 38-летний офицер полиции Гибралтара Ли Кашиаро и 36-летний таможенник Рой Чиполина.
Грузины очень не хотели терять очки в матче с любителями и в последние десять минут
Центральная встреча игрового дня прошла в Сольне. Если Испания перед ней могла себя чувствовать относительно комфортно, то Швеции была необходима победа — Румыния отставала всего на одно очко, а в следующем туре скандинавам играть как раз в Бухаресте.
В предыдущем матче с Норвегией Испания выпустила в основе 11 футболистов из 11 различных клубов, но на этот раз пара в стартовом составе была — Рауль Альбиоль и Херард Морено представляли «Вильярреал». У гостей до перерыва было небольшое преимущество, а Тиагу Алькантара не реализовал выход один на один.
Но счет сразу после перерыва открыли шведы — де Хеа дважды подряд отбил удары Берга и Форсберга в упор, но третью попытку ликвидировать не смог. Нападающий «Краснодара» отличился впервые в этом отборочном цикле.
Во втором тайме Испания еще и потеряла де Хеа
Румыния с Норвегией играли в необычной атмосфере. Стадион в Бухаресте был дисквалифицирован
На глазах у ребятни Румыния сперва не реализовала пенальти, а потом забила важный гол. Но удержать преимущество не сумела — в добавленное время Норвегия сравняла счет. В этой группе после тура ничего не изменилось, если не считать победу Фарер в битве гигантов с Мальтой.
Интрига в вынесенном матче этой группы была только одна: сколько мячей получит Латвия от неугомонного нападающего израильтян Захави. До этой игры в отборочном цикле исправно работало правило: если забивает сборная, то забивает и форвард «Гуанчжоу Фули». Исключения не последовало и сейчас: Захави еще в первом тайме увеличил отрыв от Дзюбы, так что теперь израильтянин опережает россиянина на два гола.
Италия гарантировала себе место на чемпионате Европы еще на прошлой неделе, так что матч с Лихтенштейном имела право провести в энергосберегающем режиме. Так и вышло: Роберто Манчини сделал десять замен в основе, если сравнивать с предыдущим матчем против Греции (остался только Верратти). Уже на второй минуте Бернардески забил и сразу же убил интригу. Вплоть до 70-й минуты Италия не особо рвалась забивать второй, но потом увеличила темп — и Лихтенштейн тут же получил еще четыре мяча.
У Армении был осязаемый шанс выйти на чемпионат Европы через отборочный турнир, но для этого следовало как минимум побеждать финнов в Турку. Но нет: возможно, лучшая сборная Суоми в истории разгромила армян и на 99 процентов вышла на Евро-2020. Чтобы впервые в истории попасть на крупный турнир, сборной Финляндии достаточно в следующем туре победить дома Лихтенштейн.