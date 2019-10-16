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10:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Черчесов поправил заговорившего об игроках-миллионерах Соловьева

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал гостем программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Запись эфира доступна на YouTube.

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«Как удалось из миллионеров, испорченных деньгами, славой и околофутбольной жизнью ребят превратить в настоящих звезд, за которых болеет страна и которые чувствуют за нее ответственность?» — поинтересовался Соловьев.

Черчесов поправил телеведущего, отметив, что в сборной играют «нормальные ребята, которые любят свою страну», а вопрос заработка уходит на второй план. Соловьев согласился с мнением наставника национальной команды, добавив, что игроки могут получать сколько угодно, лишь бы продолжали биться на поле.

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Приглашение Черчесова в эфир шоу приурочено к выходу сборной на чемпионат Европы-2020. Команда гарантировала себе досрочное попадание на турнир, благодаря победам над Шотландией и Кипром.

Станислав Черчесов возглавил российскую сборную в 2016 году. На чемпионате мира-2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала турнира, уступив будущим вице-чемпионам хорватам.

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Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I13.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)GSP, 7000 зрителей
Главные тренеры
Ран Бен ШимонСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев9′
Магомед Оздоев(Денис Черышев)23′
Артем Дзюба(Денис Черышев, Федор Кудряшов)79′
Александр Головин(Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев)89′
Денис Черышев(Артем Дзюба, Магомед Оздоев)90+2′
Составы команд
4Гиоргос Меркис
1Маринату Гильерме
8Харис Кириаку
13Федор Кудряшов
19Костас Лаифис
28′
5Андрей Семенов
13Иоаннис Кусулос
14Георгий Джикия
3Николас Иоанну
6Денис Черышев
6Михалис Иоанну
17Александр Головин
18Костакис Артиматас
22Артем Дзюба
20Иоаннис Кости
7Магомед Оздоев
1Константинос Панаи
40′
23Сергей Петров
37′
12Урко Рафаэль Пардо
15Вячеслав Караваев
45′
16Матия Шполярич
80′
21Алексей Ионов
77′
15Фотис Папулис
2Зелимхан Бакаев
7Панайотис Захариу
36′
10Ильзат Ахметов
61′
17Ренату Маргаса
8Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
1Красные карточки0
0Голевые моменты16
3Удары (всего)23
0Удары в створ12
0Штанги, перекладины2
2Угловые8
5Фолы18
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Боковой судьяУрош Стойкович(Сербия)
Боковой судьяМилан Михайлович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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