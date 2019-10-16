Черчесов поправил заговорившего об игроках-миллионерах Соловьева
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал гостем программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Запись эфира доступна на YouTube.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал гостем программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Запись эфира доступна на YouTube.
«Как удалось из миллионеров, испорченных деньгами, славой и околофутбольной жизнью ребят превратить в настоящих звезд, за которых болеет страна и которые чувствуют за нее ответственность?» — поинтересовался Соловьев.
Черчесов поправил телеведущего, отметив, что в сборной играют «нормальные ребята, которые любят свою страну», а вопрос заработка уходит на второй план. Соловьев согласился с мнением наставника национальной команды, добавив, что игроки могут получать сколько угодно, лишь бы продолжали биться на поле.
Приглашение Черчесова в эфир шоу приурочено к выходу сборной на чемпионат Европы-2020. Команда гарантировала себе досрочное попадание на турнир, благодаря победам над Шотландией и Кипром.
Станислав Черчесов возглавил российскую сборную в 2016 году. На чемпионате мира-2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала турнира, уступив будущим
|Ран Бен Шимон
|Станислав Черчесов
|Денис Черышев
|9′
|Магомед Оздоев(Денис Черышев)
|23′
|Артем Дзюба(Денис Черышев, Федор Кудряшов)
|79′
|Александр Головин(Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев)
|89′
|Денис Черышев(Артем Дзюба, Магомед Оздоев)
|90+2′
|4
|Гиоргос Меркис
|1
|Маринату Гильерме
|8
|Харис Кириаку
|13
|Федор Кудряшов
|19
|Костас Лаифис
28′
|5
|Андрей Семенов
|13
|Иоаннис Кусулос
|14
|Георгий Джикия
|3
|Николас Иоанну
|6
|Денис Черышев
|6
|Михалис Иоанну
|17
|Александр Головин
|18
|Костакис Артиматас
|22
|Артем Дзюба
|20
|Иоаннис Кости
|7
|Магомед Оздоев
|1
|Константинос Панаи
40′
|23
|Сергей Петров
37′
|12
|Урко Рафаэль Пардо
|15
|Вячеслав Караваев
45′
|16
|Матия Шполярич
80′
|21
|Алексей Ионов
77′
|15
|Фотис Папулис
|2
|Зелимхан Бакаев
|7
|Панайотис Захариу
36′
|10
|Ильзат Ахметов
61′
|17
|Ренату Маргаса
|8
|Далер Кузяев
|0
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|16
|3
|Удары (всего)
|23
|0
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|2
|2
|Угловые
|8
|5
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Срджан Йованович(Сербия)
|Боковой судья
|Урош Стойкович(Сербия)
|Боковой судья
|Милан Михайлович(Сербия)