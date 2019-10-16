Черчесов поправил заговорившего об игроках-миллионерах Соловьева

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«Как удалось из миллионеров, испорченных деньгами, славой и околофутбольной жизнью ребят превратить в настоящих звезд, за которых болеет страна и которые чувствуют за нее ответственность?» — поинтересовался Соловьев.

Черчесов поправил телеведущего, отметив, что в сборной играют «нормальные ребята, которые любят свою страну», а вопрос заработка уходит на второй план. Соловьев согласился с мнением наставника национальной команды, добавив, что игроки могут получать сколько угодно, лишь бы продолжали биться на поле.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/o7fae4YNRrY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Приглашение Черчесова в эфир шоу приурочено к выходу сборной на чемпионат Европы-2020. Команда гарантировала себе досрочное попадание на турнир, благодаря победам над Шотландией и Кипром.