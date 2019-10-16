Пятеро футбольных фанатов задержаны в Болгарии за проявления расизма на игре с англичанами

Пять болельщиков задержаны и доставлены в районное полицейское управление для объяснений, поиск других нарушителей правил поведения на стадионе продолжается, он ведется не только в Софии, но и в ближайших городах. Нарушителей разыскивают на основании данных системы видеонаблюдения.