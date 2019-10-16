«Незаменимые?» Или кто из футболистов сборной Казахстана отыграл все восемь туров отбора на Евро-2020

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Это 31-летний вратарь Дмитрий Непогодов и 29-летний защитник Сергей Малый, представляющие «Ордабасы». Причем отыграли от «звонка до звонка», то есть 720 минут игрового времени.

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Восемь игр в своем активе имеет и 23-летний полузащитник «Астаны» Юрий Перцух, но он только в шести случаях выходил в стартовом составе, тогда как на поле провел в общей сложности 560 минут.

Самая ужасная статистика у некогда основного игрока национальной команды Серикжана Мужикова — всего 19 минут за два проведенных матча. В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник потерял место в составе «Астаны», проведя в КПЛ лишь 15 игр, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Отметим, что Бельгия с 24 очками удержала лидерство в группе I после восьми туров, опередив идущую следом Россию на три пункта. На третьей и четвертой строчках расположились Кипр и Шотландия, имеющие на своем счету десять и девять баллов соответственно. Казахстан, как было замечено выше, с семью очками стал пятым. Последняя, шестая позиция в таблице осталась за командой Сан-Марино, проигравшей восемь игр с разницей мячей 0−43.

Следующие матчи группы I пройдут 16 ноября. В этот день сыграют Кипр — Шотландия, Россия — Бельгия и Сан-Марино — Казахстан.