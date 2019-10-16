Нужно ли побеждать Бельгию? Почему ноябрьский матч в Питере очень важен для сборной России
16 ноября национальная команда России сыграет в
16 ноября национальная команда России сыграет в
Первую встречу с бельгийцами наша команда проиграла 1:3, потерпев единственное поражение в отборочном турнире. В середине ноября есть возможность взять реванш. Причем сделать это нужно с таким счетом, благодаря которому мы поднялись бы на первое место в группе: нас устроит победа со счетом 2:0 или разностью в три мяча (3:0, 4:1
Победа над бельгийцами важна для улучшения нашей позиции в рейтинге УЕФА, на основании которого участников Евро распределят по четырем корзинам перед жеребьевкой финального турнира. Рейтинг составят с учетом результатов отборочных встреч.
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах 12 стран Европы: Лондоне (Англия), Баку (Азербайджан), Мюнхене (Германия), Риме (Италия),
Как известно, в соответствии с решением исполкома УЕФА
Группа А. Италия и Азербайджан
Группа В. Россия и Дания
Группа С. Голландия и Румыния
Группа D. Англия и Шотландия
Группа Е. Испания и Ирландия
Группа F. Германия и Венгрия.
То есть ни одна из упомянутых сборных, кроме Дании, не станет нашим соперником на первом этапе турнира.
Исполком УЕФА определил пары стран, чьи сборные, если выйдут на Евро, не могут оказаться в одной группе ни при каких обстоятельствах. Это:
— Армения и Азербайджан
— Босния и Косово
— Сербия и Косово
— Испания и Гибралтар
— Украина и Россия.
Это означает, что к названным выше 10 хозяевам добавится 11-я команда — Украина. Необходимо иметь в виду, что ограничения касаются только группового этапа. Потом они не действуют.
В
1. Если и Россия, и Дания успешно пройдут отборочный турнир, и жребий будет благосклонен к нашей команде.
2. Если только Россия успешно пройдет отборочный турнир, а Дании придется участвовать в стыках Лиги наций.
Жеребьевка состоится 30 ноября в Бухаресте. Четыре корзины составят следующим образом:
Корзина 1. Шесть лучших из 10 победителей групп.
Корзина 2. Четыре победителя групп и две лучшие команды из 10, занявших вторые места.
Корзина 3. Шесть команд, занявших вторые места.
Корзина 4. Две команды, занявшие вторые места. К ним добавятся четыре победителя стыков Лиги наций, которые определятся только весной будущего года. То есть кто конкретно попадет к вам группу, станет известно через несколько месяцев. Пока же соперник будет условным —
Сборная России не сыграет с пятью командами из той корзины, куда поместят наш шар. Будет это первая, вторая или третья — сегодня сказать невозможно. И можно только гадать по поводу того, кто где окажется перед жеребьевкой.
Дело в том, что каждая из пар
Примерный состав корзин по состоянию на 16 октября:
Корзина 1
Украина, Бельгия, Италия, Испания, Англия, Голландия.
Корзина 2
Хорватия, Польша, Турция, Ирландия, Россия, Франция.
Корзина 3
Германия, Австрия, Дания, Чехия, Финляндия, Венгрия.
Корзина 4
Португалия, Швеция + 4 команды, которые пройдут стыки Лиги наций.
Сегодня нам не по пути со
Из первой корзины в ее нынешнем виде сборной России может достаться только Бельгия (снова, как и в отборе). Из третьей — Дания (это определено заранее). Из четвертой — Португалия, Швеция или
То есть группа В после жеребьевки может выглядеть, к примеру, так:
Бельгия, Россия, Дания, Португалия («группа смерти»).
или.
Бельгия, Россия, Дания, Швеция («группа жизни»).
В 1/8 финала выйдут по две первых команды из каждой группы, а также четыре лучших из шести, занявших третьи места.
Поменяйся мы местами с Бельгией (то есть перейдя в первую корзину), получили бы шанс оказаться в одной группе с более слабыми соперниками. Скажем, вместо бельгийцев достались бы турки, поляки или хорваты. Из третьей корзины — датчане, из четвертой — шведы или
Оставшиеся два матча с Бельгией и
В нем мы сегодня только 42-е в мире и 24-е — в Европе. Это значит, что команда России, скорее всего, окажется только в третьей корзине и может получить двух сильных соперников. Что значительно уменьшит шансы на поездку в Катар.
Особенно может помочь победа над Бельгией — выигрыш у первой команды рейтинга даст хорошие баллы.
Александр Бобров