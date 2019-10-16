Нужно ли побеждать Бельгию? Почему ноябрьский матч в Питере очень важен для сборной России

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Рейтинг УЕФА

Первую встречу с бельгийцами наша команда проиграла 1:3, потерпев единственное поражение в отборочном турнире. В середине ноября есть возможность взять реванш. Причем сделать это нужно с таким счетом, благодаря которому мы поднялись бы на первое место в группе: нас устроит победа со счетом 2:0 или разностью в три мяча (3:0, 4:1 и т. д. ). Возможно, устроит и выигрыш 3:1. Но тогда придется в последнем отборочном матче громить Сан-Марино, чтобы общая разность мячей была лучше, чем у Бельгии (она 19 ноября встретится дома с Кипром).

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Победа над бельгийцами важна для улучшения нашей позиции в рейтинге УЕФА, на основании которого участников Евро распределят по четырем корзинам перед жеребьевкой финального турнира. Рейтинг составят с учетом результатов отборочных встреч.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 16.11.2019, 20:00 Россия - Бельгия -

Хозяева

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах 12 стран Европы: Лондоне (Англия), Баку (Азербайджан), Мюнхене (Германия), Риме (Италия), Санкт-Петербурге (Россия), Амстердаме (Голландия), Бильбао (Испания), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Копенгагене (Дания), Дублине (Ирландия) и Глазго (Шотландия).

Как известно, в соответствии с решением исполкома УЕФА команды-хозяйки чемпионата Европы давно спарены по группам. В случае выхода в финальный турнир в одних группах могут оказаться:

Группа А. Италия и Азербайджан

Группа В. Россия и Дания

Группа С. Голландия и Румыния

Группа D. Англия и Шотландия

Группа Е. Испания и Ирландия

Группа F. Германия и Венгрия.

То есть ни одна из упомянутых сборных, кроме Дании, не станет нашим соперником на первом этапе турнира.

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Политические ограничения

Исполком УЕФА определил пары стран, чьи сборные, если выйдут на Евро, не могут оказаться в одной группе ни при каких обстоятельствах. Это:

— Армения и Азербайджан

— Босния и Косово

— Сербия и Косово

— Испания и Гибралтар

— Украина и Россия.

Это означает, что к названным выше 10 хозяевам добавится 11-я команда — Украина. Необходимо иметь в виду, что ограничения касаются только группового этапа. Потом они не действуют.

Домашние игры

В Санкт-Петербурге российская команда проведет два или все три матча группового турнира. Сборная нашей страны не покинет Северную столицу:

1. Если и Россия, и Дания успешно пройдут отборочный турнир, и жребий будет благосклонен к нашей команде.

2. Если только Россия успешно пройдет отборочный турнир, а Дании придется участвовать в стыках Лиги наций.

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Жеребьевка и корзины

Жеребьевка состоится 30 ноября в Бухаресте. Четыре корзины составят следующим образом:

Корзина 1. Шесть лучших из 10 победителей групп.

Корзина 2. Четыре победителя групп и две лучшие команды из 10, занявших вторые места.

Корзина 3. Шесть команд, занявших вторые места.

Корзина 4. Две команды, занявшие вторые места. К ним добавятся четыре победителя стыков Лиги наций, которые определятся только весной будущего года. То есть кто конкретно попадет к вам группу, станет известно через несколько месяцев. Пока же соперник будет условным — кто-то из четырех участников каждого из стыковых мини-турниров Лиги наций.

Сборная России не сыграет с пятью командами из той корзины, куда поместят наш шар. Будет это первая, вторая или третья — сегодня сказать невозможно. И можно только гадать по поводу того, кто где окажется перед жеребьевкой.

Дело в том, что каждая из пар команд-хозяек, уже распределенных по группам, не может попасть в одну корзину. Возможно, одну из сборных придется повышать в ранге или же, наоборот, понижать. Иными словами, если Россия и Дания займут вторые места в своих группах, они не могут вместе оказаться во второй или третьей корзине. Их обязательно разведут по разным. Окончательное решение по составу корзин непосредственно перед жеребьевкой примет особый орган УЕФА.

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Примерный состав корзин по состоянию на 16 октября:

Корзина 1

Украина, Бельгия, Италия, Испания, Англия, Голландия.

Корзина 2

Хорватия, Польша, Турция, Ирландия, Россия, Франция.

Корзина 3

Германия, Австрия, Дания, Чехия, Финляндия, Венгрия.

Корзина 4

Португалия, Швеция + 4 команды, которые пройдут стыки Лиги наций.

Сегодня нам не по пути со сборными-хозяйками Италией, Испанией, Ирландией, Германией, Голландией, Англией. Не встретимся мы с Украиной, Турцией, Польшей, Хорватией и Францией.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 19.11.2019, 22:45 Сан-Марино - Россия -

«Группа смерти» — Бельгия, Россия, Дания, Португалия

Из первой корзины в ее нынешнем виде сборной России может достаться только Бельгия (снова, как и в отборе). Из третьей — Дания (это определено заранее). Из четвертой — Португалия, Швеция или кто-то из тех, кто в марте успешно пройдет стыки в Лиге наций.

То есть группа В после жеребьевки может выглядеть, к примеру, так:

Бельгия, Россия, Дания, Португалия («группа смерти»).

или.

Бельгия, Россия, Дания, Швеция («группа жизни»).

В 1/8 финала выйдут по две первых команды из каждой группы, а также четыре лучших из шести, занявших третьи места.

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«Группа жизни» — Россия, Турция, Дания, Швеция

Поменяйся мы местами с Бельгией (то есть перейдя в первую корзину), получили бы шанс оказаться в одной группе с более слабыми соперниками. Скажем, вместо бельгийцев достались бы турки, поляки или хорваты. Из третьей корзины — датчане, из четвертой — шведы или кто-то из победителей стыков Лиги наций. В любом случае выйти в плей-офф было бы легче.

Рейтинг ФИФА

Оставшиеся два матча с Бельгией и Сан-Марино имеют большое значение и для подъема в рейтинге ФИФА — он используется для «посева» европейских сборных перед жеребьевкой отборочного турнира чемпионата мира-2022.

В нем мы сегодня только 42-е в мире и 24-е — в Европе. Это значит, что команда России, скорее всего, окажется только в третьей корзине и может получить двух сильных соперников. Что значительно уменьшит шансы на поездку в Катар.

Изначально в календаре ФИФА жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022 планировалась на середину недавно завершившегося лета. Потом ее отложили — окончательная дата официально пока не объявлялась. Так что у команды Станислава Черчесова еще есть время и возможность улучшить позиции.

Особенно может помочь победа над Бельгией — выигрыш у первой команды рейтинга даст хорошие баллы.