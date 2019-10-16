Футболисты сборной России Черышев и Семенов попали в сборную недели по версии УЕФА

Сборная России провела на минувшей недели два матча в отборочном турнире к чемпионату Европы, победив дома шотландцев (4:0) и в гостях киприотов (5:0) и обеспечив себе участие в финальной стадии турнира. Защитник Семенов полностью отыграл оба матча. Полузащитник Черышев в матче с шотландцами вышел на замену во втором тайме, в игре с киприотами он попал в стартовый состав, забил два гола и отдал две голевые передачи.