Черчесов: На стадионе во время матча только два дебила
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не читает прессу.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не читает прессу.
«Главный тренер команды — хозяйки чемпионата должен обладать двумя обязательными качествами: быть неграмотным и глухим, то есть не читать прессу и не слушать посторонних. Если будешь всё читать и всех слушать, сойдёшь с ума. Поэтому я сознательно оглох на пару лет и забыл азбуку. Только глаза и мозги. Всё! Остальное отключается. Можете смеяться, но это так. Как известно, на стадионе во время матча только два дебила — главные тренеры. Они единственные ничего не понимают в футболе. Поэтому мы идём своей дорогой, помня поговорку: “Вратарь и тренер отвечают за свои ошибки”. За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».