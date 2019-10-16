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22:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов: На стадионе во время матча только два дебила

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не читает прессу.

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«Главный тренер команды — хозяйки чемпионата должен обладать двумя обязательными качествами: быть неграмотным и глухим, то есть не читать прессу и не слушать посторонних. Если будешь всё читать и всех слушать, сойдёшь с ума. Поэтому я сознательно оглох на пару лет и забыл азбуку. Только глаза и мозги. Всё! Остальное отключается. Можете смеяться, но это так. Как известно, на стадионе во время матча только два дебила — главные тренеры. Они единственные ничего не понимают в футболе. Поэтому мы идём своей дорогой, помня поговорку: “Вратарь и тренер отвечают за свои ошибки”. За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

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