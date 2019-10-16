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22:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал на матче с Португалией

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко вступил в конфликт с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами и бывшим премьер-министром Валерием Пустовойтенко во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, в котором украинцы играли с Португалией. Об этом изданию Prosports.kz рассказал председатель профсоюза «Футболисты Украины» Олег Печерный.

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Источник: AP 2019

По его словам, Павелко в нетрезвом состоянии начал приставать к предпринимателям и политику, наблюдавшим за ходом матча из VIP-ложи. «Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — рассказал Печерный. Глава ФФУ на этом не успокоился, конфликт удалось уладить только с помощью полиции.

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«Информация дошла до президента Украины Владимира Зеленского. Павелко пришлось звонить ему, оправдываться и извиняться», — заявил глава профсоюза.

Матч с Португалией состоялся 14 октября. Украинцы в меньшинстве одержали победу со счетом 2:1 и обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.

Павелко не впервые оказывается в центре скандала. Так, в мае 2018 года он дал своей дочери поиграть кубком Лиги чемпионов. По правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), трофей должен перемещаться под охраной и передаваться только официальным лицам. Он находился в распоряжении украинских чиновников, которые организовывали финал турнира в Киеве.

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Украина
2:1
Первый тайм: 2:0
Португалия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа B14.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)НСК Олимпийский
Главные тренеры
Андрей ШевченкоФернанду Сантуш
Голы
Роман Яремчук6′
Криштиану Роналду72′
Андрей Ярмоленко27′
Составы команд
12Андрей Пятов
1Руй Патрисиу
21Александр Караваев
2Нелсон Семеду
4Сергей Кривцов
5Рафаэл Геррейру
22Николай Матвиенко
3Пепе
26′
7Андрей Ярмоленко
47′
4Рубен Диаш
64′
8Руслан Малиновский
13Данилу Перейра
17Александр Зинченко
90+4′
7Криштиану Роналду
6Тарас Степаненко
25′72′
20Бернарду Силва
16Виталий Миколенко
90′
8Жоау Моутинью
56′
3Игорь Пластун
16Бруну Фернандеш
11Ромеру Бонфим Марлос
63′
10Жоау Мариу
68′
10Евгений Коноплянка
11Арминду Брума
9Роман Яремчук
73′
17Гонсалу Гедеш
45′
20Виктор Коваленко
90+5′
23Жоау Феликс
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)22
4Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
1Угловые9
12Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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