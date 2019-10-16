Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал на матче с Португалией

Источник: AP 2019

По его словам, Павелко в нетрезвом состоянии начал приставать к предпринимателям и политику, наблюдавшим за ходом матча из VIP-ложи. «Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — рассказал Печерный. Глава ФФУ на этом не успокоился, конфликт удалось уладить только с помощью полиции.

Читайте также Украина идет за Россией: Шевченко вывел свою сборную на Евро

«Информация дошла до президента Украины Владимира Зеленского. Павелко пришлось звонить ему, оправдываться и извиняться», — заявил глава профсоюза.

Матч с Португалией состоялся 14 октября. Украинцы в меньшинстве одержали победу со счетом 2:1 и обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.