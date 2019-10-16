Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал на матче с Португалией
Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко вступил в конфликт с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами и бывшим
Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко вступил в конфликт с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами и бывшим
По его словам, Павелко в нетрезвом состоянии начал приставать к предпринимателям и политику, наблюдавшим за ходом матча из
«Информация дошла до президента Украины Владимира Зеленского. Павелко пришлось звонить ему, оправдываться и извиняться», — заявил глава профсоюза.
Матч с Португалией состоялся 14 октября. Украинцы в меньшинстве одержали победу со счетом 2:1 и обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.
Павелко не впервые оказывается в центре скандала. Так, в мае 2018 года он дал своей дочери поиграть кубком Лиги чемпионов. По правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), трофей должен перемещаться под охраной и передаваться только официальным лицам. Он находился в распоряжении украинских чиновников, которые организовывали финал турнира в Киеве.
|Андрей Шевченко
|Фернанду Сантуш
|Роман Яремчук
|6′
|Криштиану Роналду
|72′
|Андрей Ярмоленко
|27′
|12
|Андрей Пятов
|1
|Руй Патрисиу
|21
|Александр Караваев
|2
|Нелсон Семеду
|4
|Сергей Кривцов
|5
|Рафаэл Геррейру
|22
|Николай Матвиенко
|3
|Пепе
26′
|7
|Андрей Ярмоленко
47′
|4
|Рубен Диаш
64′
|8
|Руслан Малиновский
|13
|Данилу Перейра
|17
|Александр Зинченко
90+4′
|7
|Криштиану Роналду
|6
|Тарас Степаненко
25′72′
|20
|Бернарду Силва
|16
|Виталий Миколенко
90′
|8
|Жоау Моутинью
56′
|3
|Игорь Пластун
|16
|Бруну Фернандеш
|11
|Ромеру Бонфим Марлос
63′
|10
|Жоау Мариу
68′
|10
|Евгений Коноплянка
|11
|Арминду Брума
|9
|Роман Яремчук
73′
|17
|Гонсалу Гедеш
45′
|20
|Виктор Коваленко
90+5′
|23
|Жоау Феликс
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|22
|4
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)