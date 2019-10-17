«Надо отстранить болгарские клубы на 5 лет от еврокубков». Стоичков — о расизме
Скандал вокруг матча с Англией продолжается.
Скандал вокруг матча с Англией продолжается.
Сборная Англии в понедельник спокойно вынесла Болгарию — 6:0 в гостях. Но даже шесть голов вряд ли сильно порадовали британцев. Потому что командировка вышла не из приятных. Еще до игры главной темой был расизм. Мол, в Болгарии он не редкость, а Стерлинг и Ко всегда болезненно реагируют на оскорбления в свой адрес.
Опасения подтвердились.
Болгарские фанаты и правда вели себя мерзко — настолько, что матч дважды даже останавливали, а Ивелин Попов в перерыве уговаривал местных болельщиков заканчивать с расизмом. Не помогло — во втором тайме Стерлингу
Краткая справка:
1. Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов сегодня подал в отставку.
2. Полиция провела рейд в
3. УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении Болгарского футбольного союза: болгарская сторона обвиняется в расистском поведении, бросании предметов на поле, неуважении к национальному гимну и показу повторов на табло.
4. ФИФА пригрозила более серьезными санкциями для Болгарии, выразив готовность расширить до мирового масштаба санкции УЕФА. А также предлагает наказывать за расизм пожизненным запретом на посещение всех стадионов мира.
5. Полиция Софии проводит операцию по задержанию футбольных хулиганов, причастных к расистским инцидентам во время игры. Задержаны четыре фаната.
Теперь есть и шестой пункт. Не такой глобальный, но крайне интересный. Главный футболист в истории Болгарии,
«Конечно, меня дико огорчает этот инцидент. Но что я могу поделать… Я считаю, что таких “фанатов” не надо пускать на стадион. Или сделать как в Англии несколько лет назад… Отстранить сборную и клубы от участия в международных соревнованиях на 5 лет. Обычные люди не должны страдать. Думаете, мне сейчас легко?!»
Христо всегда был мастером смачных цитат. Одна беда: смысла в них часто минимум. Вот и сейчас очень странное заявление: окей, бороться с болгарским расизмом надо и надо жестко, но при чем тут вообще клубы? Почему
А не клубов.
Другое дело, что Стоичков сам сильно переживает. После своих слов он не сдержал слез. Но даже за такой отвратительный расизм надо наказывать адекватно.
|Красимир Балаков
|Гарет Саутгейт
|Маркус Рэшфорд(Росс Баркли)
|7′
|Росс Баркли(Рахим Стерлинг)
|20′
|Росс Баркли(Харри Кейн)
|32′
|Рахим Стерлинг(Харри Кейн)
|45+3′
|Рахим Стерлинг(Джордан Хендерсон)
|69′
|Харри Кейн
|85′
|23
|Пламен Илиев
|1
|Джордан Пикфорд
|4
|Георги Пашов
|2
|Киран Триппьер
|3
|Петар Занев
|3
|Бен Чилвелл
|15
|Георгий Терзиев
|5
|Тайрон Мингс
|21
|Камен Хаджиев
|6
|Харри Магуайр
|10
|Ивелин Попов
|4
|Харри Уинкс
|7
|Георгий Костадинов
|8
|Джордан Хендерсон
4′
|11
|Кирил Десподов
|9
|Харри Кейн
|9
|Кристальду Фариас Вандерсон
76′
|10
|Росс Баркли
72′
|16
|Кристиян Малинов
|19
|Мэйсон Маунт
|8
|Георгий Сармов
45′
|11
|Маркус Рэшфорд
76′
|12
|Божидар Краев
|21
|Каллум Уилсон
|19
|Исмаил Иса
68′
|7
|Рахим Стерлинг
73′
|18
|Галин Иванов
|17
|Джейдон Санчо
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|20
|2
|Удары в створ
|13
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Иван Бебек(Хорватия)