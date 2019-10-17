«Надо отстранить болгарские клубы на 5 лет от еврокубков». Стоичков — о расизме

Источник: AP 2019

Сборная Англии в понедельник спокойно вынесла Болгарию — 6:0 в гостях. Но даже шесть голов вряд ли сильно порадовали британцев. Потому что командировка вышла не из приятных. Еще до игры главной темой был расизм. Мол, в Болгарии он не редкость, а Стерлинг и Ко всегда болезненно реагируют на оскорбления в свой адрес.

Опасения подтвердились.

Болгарские фанаты и правда вели себя мерзко — настолько, что матч дважды даже останавливали, а Ивелин Попов в перерыве уговаривал местных болельщиков заканчивать с расизмом. Не помогло — во втором тайме Стерлингу по-прежнему ухали. Sport24 уже подробно писал о том, какой резонанс получила история.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aO1iQdqjwO8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Краткая справка:

1. Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов сегодня подал в отставку.

2. Полиция провела рейд в штаб-квартире Болгарского футбольного союза.

3. УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении Болгарского футбольного союза: болгарская сторона обвиняется в расистском поведении, бросании предметов на поле, неуважении к национальному гимну и показу повторов на табло.

4. ФИФА пригрозила более серьезными санкциями для Болгарии, выразив готовность расширить до мирового масштаба санкции УЕФА. А также предлагает наказывать за расизм пожизненным запретом на посещение всех стадионов мира.

5. Полиция Софии проводит операцию по задержанию футбольных хулиганов, причастных к расистским инцидентам во время игры. Задержаны четыре фаната.

Теперь есть и шестой пункт. Не такой глобальный, но крайне интересный. Главный футболист в истории Болгарии, экс-звезда «Барселоны» Христо Стоичков выдал мощный спич. И неоднозначный.

«Конечно, меня дико огорчает этот инцидент. Но что я могу поделать… Я считаю, что таких “фанатов” не надо пускать на стадион. Или сделать как в Англии несколько лет назад… Отстранить сборную и клубы от участия в международных соревнованиях на 5 лет. Обычные люди не должны страдать. Думаете, мне сейчас легко?!»

Христо всегда был мастером смачных цитат. Одна беда: смысла в них часто минимум. Вот и сейчас очень странное заявление: окей, бороться с болгарским расизмом надо и надо жестко, но при чем тут вообще клубы? Почему их-то надо отстранять аж на 5 лет? Главная дичь творится на матчах сборной Болгарии. И сейчас была игра, понятно, национальных команд.

А не клубов.