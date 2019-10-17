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00:40 (мск), источник: Sport24

«Надо отстранить болгарские клубы на 5 лет от еврокубков». Стоичков — о расизме

Скандал вокруг матча с Англией продолжается.

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Источник: AP 2019

Сборная Англии в понедельник спокойно вынесла Болгарию — 6:0 в гостях. Но даже шесть голов вряд ли сильно порадовали британцев. Потому что командировка вышла не из приятных. Еще до игры главной темой был расизм. Мол, в Болгарии он не редкость, а Стерлинг и Ко всегда болезненно реагируют на оскорбления в свой адрес.

Опасения подтвердились.

Болгарские фанаты и правда вели себя мерзко — настолько, что матч дважды даже останавливали, а Ивелин Попов в перерыве уговаривал местных болельщиков заканчивать с расизмом. Не помогло — во втором тайме Стерлингу по-прежнему ухали. Sport24 уже подробно писал о том, какой резонанс получила история.

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Краткая справка:

1. Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов сегодня подал в отставку.

2. Полиция провела рейд в штаб-квартире Болгарского футбольного союза.

3. УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении Болгарского футбольного союза: болгарская сторона обвиняется в расистском поведении, бросании предметов на поле, неуважении к национальному гимну и показу повторов на табло.

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4. ФИФА пригрозила более серьезными санкциями для Болгарии, выразив готовность расширить до мирового масштаба санкции УЕФА. А также предлагает наказывать за расизм пожизненным запретом на посещение всех стадионов мира.

5. Полиция Софии проводит операцию по задержанию футбольных хулиганов, причастных к расистским инцидентам во время игры. Задержаны четыре фаната.

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Теперь есть и шестой пункт. Не такой глобальный, но крайне интересный. Главный футболист в истории Болгарии, экс-звезда «Барселоны» Христо Стоичков выдал мощный спич. И неоднозначный.

«Конечно, меня дико огорчает этот инцидент. Но что я могу поделать… Я считаю, что таких “фанатов” не надо пускать на стадион. Или сделать как в Англии несколько лет назад… Отстранить сборную и клубы от участия в международных соревнованиях на 5 лет. Обычные люди не должны страдать. Думаете, мне сейчас легко?!»

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Христо всегда был мастером смачных цитат. Одна беда: смысла в них часто минимум. Вот и сейчас очень странное заявление: окей, бороться с болгарским расизмом надо и надо жестко, но при чем тут вообще клубы? Почему их-то надо отстранять аж на 5 лет? Главная дичь творится на матчах сборной Болгарии. И сейчас была игра, понятно, национальных команд.

А не клубов.

Другое дело, что Стоичков сам сильно переживает. После своих слов он не сдержал слез. Но даже за такой отвратительный расизм надо наказывать адекватно.

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Болгария
0:6
Первый тайм: 0:4
Англия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа A14.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Vasil Levski National Stadium
Главные тренеры
Красимир БалаковГарет Саутгейт
Голы
Маркус Рэшфорд(Росс Баркли)7′
Росс Баркли(Рахим Стерлинг)20′
Росс Баркли(Харри Кейн)32′
Рахим Стерлинг(Харри Кейн)45+3′
Рахим Стерлинг(Джордан Хендерсон)69′
Харри Кейн85′
Составы команд
23Пламен Илиев
1Джордан Пикфорд
4Георги Пашов
2Киран Триппьер
3Петар Занев
3Бен Чилвелл
15Георгий Терзиев
5Тайрон Мингс
21Камен Хаджиев
6Харри Магуайр
10Ивелин Попов
4Харри Уинкс
7Георгий Костадинов
8Джордан Хендерсон
4′
11Кирил Десподов
9Харри Кейн
9Кристальду Фариас Вандерсон
76′
10Росс Баркли
72′
16Кристиян Малинов
19Мэйсон Маунт
8Георгий Сармов
45′
11Маркус Рэшфорд
76′
12Божидар Краев
21Каллум Уилсон
19Исмаил Иса
68′
7Рахим Стерлинг
73′
18Галин Иванов
17Джейдон Санчо
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)20
2Удары в створ13
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
6Фолы10
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяИван Бебек(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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