Неплохой цикл, или почему в следующей игре Билек может стать лучшим тренером в истории сборной Казахстана

Пока наиболее успешным тренером национальной команды с момента ее вступления в УЕФА в 2002 году остается 60-летний голландец Арно Пайперс, под руководством которого сборная набрала десять очков при разнице мячей 11−21 и заняла шестое место из восьми в отборе на Евро-2008.
Таким образом, во встрече с санмаринцами подопечные Билека могут не только набрать те же десять очков, но и улучшить свою результативность за все отборочные турниры, что, собственно, и сделает его лучшим тренером в истории сборной. На данный момент казахстанские игроки забили девять голов при 13 пропущенных.
В то же время надо учесть, что при Пайперсе команда сыграла больше матчей в отборе — 14, тогда как в текущей квалификации их будет десять.
С учетом последних квалификационных турниров сборная Казахстана стала набирать больше очков, больше забивать и меньше пропускать (надеемся, что последний матч с Шотландией не окажется провальным). Ниже приведены результаты команды во всех отборах.
Евро-2020
Группа I
Текущее, пятое место из шести — семь очков, разница мячей 9−13.
ЧМ-2018
Группа Е
Последнее, шестое место — три очка, разница мячей 6−26.
Евро-2016
Группа А Пятое место из шести — пять очков, разница мячей 7−18.
ЧМ-2014
Группа С Пятое место из шести — пять очков, разница мячей 6−21.
Евро-2012
Группа А Последнее, шестое место — четыре очка, разница мячей 6−24.
ЧМ-2010
Группа 6
Пятое место из шести — шесть очков, разница мячей 11−29.
Евро-2008
Группа А Шестое место из восьми — десять очков, разница мячей 11−21.
ЧМ-2006
Группа 2
Последнее, седьмое место — одно очко, разница мячей 6−29.
Напомним, следующие матчи группы I пройдут 16 ноября. В этот день сыграют Кипр — Шотландия, Россия — Бельгия, Сан-Марино — Казахстан. Отбор завершится 19 ноября играми десятого тура Сан-Марино — Россия, Бельгия — Кипр, Шотландия — Казахстан.
После восьми игр Бельгия с 24 очками сохранила лидерство в группе I, опередив идущую следом Россию на три пункта. На третьей и четвертой строчках расположились Кипр и Шотландия, имеющие на своем счету десять и девять баллов соответственно. Казахстан с семью очками стал пятым. Последняя, шестая позиция в таблице осталась за командой Сан-Марино, проигравшей восемь игр с разницей мячей 0−43.