12 лет назад дубль Павлюченко принес сборной России победу над Англией. Помните его?

После матча с Англией сборная Россия вничью сыграла со сборной Израиля и чуть не лишилась шансов попасть на турнир. Но победа в последнем туре отбора над Андоррой и выездная победа сборной Хорватии над Англией (3:2) позволили россиянам попасть на Евро-2008. Там сборная Россия завоевала бронзу.