В Сеть попало фото официального мяча Евро-2020
В Сети появилось фото нового дизайна официального мяча Евро-2020 от аdidas.
В Сети появилось фото нового дизайна официального мяча Евро-2020 от аdidas.
Новинка получила название Uniforia, сообщает Footy Headlines.
Отмечается, что новый мяч практически не будет отличаться от мяча Telstar, которым играли на ЧМ-2018 в России. Презентация новой модели будет проведена в ноябре этого года.
Официальный мяч Евро-2020 обладает превосходной точностью формы, стабильностью полёта, предсказуемостью после отскока и долговечностью.
Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля. Игры турнира состоятся в 12 странах на 12 стадионах. 4 матча Евро-2020 будут сыграны на «Газпром Арене» в