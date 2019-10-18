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09:44 (мск), источник: Чемпионат.com

В Сеть попало фото официального мяча Евро-2020

В Сети появилось фото нового дизайна официального мяча Евро-2020 от аdidas.

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Новинка получила название Uniforia, сообщает Footy Headlines.

Отмечается, что новый мяч практически не будет отличаться от мяча Telstar, которым играли на ЧМ-2018 в России. Презентация новой модели будет проведена в ноябре этого года.

Официальный мяч Евро-2020 обладает превосходной точностью формы, стабильностью полёта, предсказуемостью после отскока и долговечностью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля. Игры турнира состоятся в 12 странах на 12 стадионах. 4 матча Евро-2020 будут сыграны на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Финальный поединок чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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