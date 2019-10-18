Армен Гюльбудагянц покинул пост главного тренера сборной Армении

Отмечается, что Гюльбудагянц подал в отставку, назвав шансы сборной на выход из отборочной группы теоретическими. Специалист возглавлял сборную Армении с октября 2018 года.
«Я был главным тренером сборной Армении в течение года. Были моменты радости и грусти во время выступления команды. Отборочный раунд еще не закончился, но я принял трудное решение уйти с поста главного тренера команды, поскольку не смог оправдать надежд армянских болельщиков вывести команду в финал чемпионата Европы», — сказал Гюльбудагянц.
После восьми матчей сборная Финляндии с 15 очками занимает второе место в группе. Команда Армении располагается на третьей строчке (10), опережая по дополнительным показателям сборную Боснии и Герцеговины (10). Далее следует команда Греции (8), замыкает турнирную таблицу сборная Лихтенштейна (2). Лидер группы команда Италии (24 очко) ранее досрочно обеспечила себе выход в финальную часть ЕВРО-2020. 15 октября сборная Армении потерпела крупное поражение со счетом 0:3 от финнов, а за три дня до этого сыграла вничью с Лихтенштейном (1:1).
Президент Федерации футбола Армении Артур Ванецян назвал Гюльбудагянца высококлассным профессионалом. «Для меня было трудно принять его отставку, однако во время нашей беседы Гюльбудагянц не поменял свое решение. Уверен, что база, заложенная им за год работы на посту тренера, даст свои результаты», — заявил он.