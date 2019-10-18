Армен Гюльбудагянц покинул пост главного тренера сборной Армении

Отмечается, что Гюльбудагянц подал в отставку, назвав шансы сборной на выход из отборочной группы теоретическими. Специалист возглавлял сборную Армении с октября 2018 года.

«Я был главным тренером сборной Армении в течение года. Были моменты радости и грусти во время выступления команды. Отборочный раунд еще не закончился, но я принял трудное решение уйти с поста главного тренера команды, поскольку не смог оправдать надежд армянских болельщиков вывести команду в финал чемпионата Европы», — сказал Гюльбудагянц.

После восьми матчей сборная Финляндии с 15 очками занимает второе место в группе. Команда Армении располагается на третьей строчке (10), опережая по дополнительным показателям сборную Боснии и Герцеговины (10). Далее следует команда Греции (8), замыкает турнирную таблицу сборная Лихтенштейна (2). Лидер группы команда Италии (24 очко) ранее досрочно обеспечила себе выход в финальную часть ЕВРО-2020. 15 октября сборная Армении потерпела крупное поражение со счетом 0:3 от финнов, а за три дня до этого сыграла вничью с Лихтенштейном (1:1).