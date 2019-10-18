Стоимость билета на футбольный матч Сан-Марино — Россия составит 2340 рублей
ТАСС, 18 октября. Стоимость билета на матч между сборными
ТАСС, 18 октября. Стоимость билета на матч между сборными
Отмечается, что продажа всех билетов для российских болельщиков будет осуществляться по единой цене.
Матч состоится 19 ноября на стадионе «Серравалле» в
Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. Россияне занимают второе место в группе I, набрав 21 очко. Команда Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице. Далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и