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15:43 (мск), источник: ТАСС

Стоимость билета на футбольный матч Сан-Марино — Россия составит 2340 рублей

ТАСС, 18 октября. Стоимость билета на матч между сборными Сан-Марино и России в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года по футболу составит 2340 рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что продажа всех билетов для российских болельщиков будет осуществляться по единой цене.

Матч состоится 19 ноября на стадионе «Серравалле» в Сан-Марино, начало встречи — 22:45 мск. В первом матче, который прошел 8 июня в Саранске, российские футболисты разгромили команду Сан-Марино со счетом 9:0. 16 ноября россияне сыграют на стадионе в Санкт-Петербурге против команды Бельгии.

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. Россияне занимают второе место в группе I, набрав 21 очко. Команда Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице. Далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

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