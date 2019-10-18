Стоимость билета на футбольный матч Сан-Марино — Россия составит 2340 рублей

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что продажа всех билетов для российских болельщиков будет осуществляться по единой цене.

Матч состоится 19 ноября на стадионе «Серравалле» в Сан-Марино, начало встречи — 22:45 мск. В первом матче, который прошел 8 июня в Саранске, российские футболисты разгромили команду Сан-Марино со счетом 9:0. 16 ноября россияне сыграют на стадионе в Санкт-Петербурге против команды Бельгии.