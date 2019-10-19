Оргкомитет российской части ЧЕ-2020 и УЕФА разрабатывают возможность обмена волонтерами

В сентябре вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета оргкомитета ЧЕ-2020 в Петербурге Ольга Голодец по итогам инспекционного визита представителей УЕФА в Санкт-Петербург сообщила о том, что международная организация рассмотрит возможность работы российских волонтеров за пределами страны во время чемпионата Европы 2020 года.

«Сейчас мы разрабатываем механизм, — сказал Сорокин. — Возможен обмен волонтерами, но детали мы сейчас прорабатываем. Заявиться, как мы уже говорили, можно только на один город, потому что так устроена система набора. Но мы прорабатываем вариант обмена».

«Теоретически возможно, что волонтеры из других стран смогут по обмену работать у нас. И наоборот», — добавил генеральный директор оргкомитета российской части турнира.